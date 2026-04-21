Film Martin Scorsese präsentiert Film zu Ehren von Papst Franziskus im Vatikan

Martin Scorsese - October 2023 - Famous - BFI London Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.04.2026, 09:00 Uhr

Martin Scorsese wird einen neuen Film zu Ehren von Papst Franziskus vorstellen – anlässlich des ersten Todestages des Pontifex findet eine private Vorführung im Vatikan statt.

Der 83-jährige Regisseur von ‚Goodfellas‘ wird ‚Aldeas, the Final Dream of Pope Francis‘ am heutigen Dienstag (21. April) bei einer privaten Vorführung präsentieren, die zeitlich auf den ersten Todestag von Papst Franziskus abgestimmt ist, der im Alter von 88 Jahren verstorben war.

Scorseses Projekt, das von Scholas Occurrentes – der von Franziskus gegründeten globalen katholischen Bildungsbewegung – unterstützt wird, umfasst Aufnahmen aus verschiedenen Ländern und enthält das, was als das letzte aufgezeichnete Zeugnis des verstorbenen Papstes beschrieben wird. Im Mittelpunkt des Films steht die Idee, dass Gemeinschaften zusammenkommen, um mithilfe des Kinos ihre eigenen Geschichten zu erzählen und zu teilen; dabei gibt es eine Sequenz, in der Scorsese in das Dorf seines Großvaters auf Sizilien zurückkehrt, wo er jungen Einheimischen dabei hilft, einen eigenen Film zu drehen.

In den Werbematerialien wird der Film als „eine kraftvolle Verschmelzung der Visionen von Papst Franziskus und Martin Scorsese von Kunst, Spiritualität und Menschlichkeit“ beschrieben; weiter heißt es, er gehe „über das traditionelle Kino hinaus, verwandle das Geschichtenerzählen in einen Akt des Widerstands, der Identität und der Sinnhaftigkeit und positioniere den Film als treibende Kraft für eine neue Kultur“. Das Projekt ist in der Vision von Franziskus verwurzelt, wobei der verstorbene Papst es als „ein außerordentlich poetisches und zutiefst transformatives Projekt“ beschrieb, „weil es bis an die Wurzel des menschlichen Lebens reicht: unsere Geselligkeit, unsere Konflikte und das Wesen der Lebensreise selbst“.