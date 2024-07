Stars Daisy Edgar-Jones: Neuer ‚Twisters‘-Film verwendet echtes Filmmaterial von Stürmen und Tornados

Daisy Edgar-Jones - Twisters premiere 2024 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.07.2024, 18:00 Uhr

Daisy Edgar-Jones verriet, dass ‚Twisters‘ dem Originalfilm von 1996 Tribut zollt, indem echtes Filmmaterial von Stürmen und Tornados verwendet wurde.

Die 26-jährige Schauspielerin, die in dem neuen Katastrophenfilm neben Glen Powell (35) und Anthony Ramos (32) mitspielt, erklärte, dass der Film der spirituelle Nachfolger des ersten Teils sei, da die Kamerateams aktive Tornados filmten, ganz so wie für den Originalfilm.

Die Darstellerin sagte in einem Interview gegenüber ‚Comicbook.com‘: „[Wir verwendeten] echtes Filmmaterial von echten Tornados und ich glaube, dass wir ein B-Roll-Team hatten, das kam und echte Tornados und echtes Extremwetter filmte. Und das haben sie auch im Originalfilm so gemacht.“ Und Glenn fügte hinzu, dass das Produktionsteam mithilfe der echten Stürme „die Messlatte auf jeder Ebene höher legen“ wollte, indem es moderne Kinoausrüstung benutzte, um die „realistischste Darstellung eines Tornados zu kreieren, die jemals auf der Kinoleinwand zu sehen war“. Der ‚Anyone But You‘-Darsteller erzählte: „Industrial Light and Magic, die die Nachbearbeitung dieses Films gemacht haben, haben dabei echtes Filmmaterial gedreht. Ich meine, in dieser Hinsicht ist das natürlich so etwas wie das nächste Kapitel von ‚Twister‘ und wir müssen die Messlatte auf jeder Ebene höher legen. Mit moderner Technologie, mit diesen Kameras, kann man immer näher herankommen. Aber sie haben für alles echtes Referenzmaterial von diesen Tornados verwendet. Was Sie also auf der Leinwand sehen, das ist die realistischste Darstellung eines Tornados, die jemals auf der Kinoleinwand zu sehen war.“