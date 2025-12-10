Film Daisy Ridley ‚hörte Gerüchte‘ über Adam Drivers Star-Wars-Film ‚The Hunt for Ben Solo‘

Adam Driver - Avalon - 2017 - Star Wars Episode VIII The Last Jedi BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.12.2025, 18:00 Uhr

Daisy Ridley hatte bereits „Gerüchte gehört“ über Adam Drivers Star-Wars-Film ‚The Hunt for Ben Solo‘.

Driver (42) hatte kürzlich enthüllt, dass er Lucasfilm und Disney eine Idee für einen Kylo-Ren-Spin-off-Film vorgeschlagen hatte, jedoch wurde der Vorschlag von Disney-Chef Bob Iger abgelehnt. Seine Star-Wars-Kollegin Ridley (33) verriet nun, sie habe „etwas davon“ bereits damals gehört.

Im Interview mit ‚IGN‘ sagte Ridley: „Ich wusste ein bisschen davon. Ich hörte Gerüchte. Ich habe viele Freunde in der Crew, also verbreiten sich solche Dinge immer. Aber, wow! Als die Geschichte herauskam, dachte ich nur: ‚Oh mein Gott!‘ Und er war es, der es gesagt hat, oder?“ Sie fügte hinzu: „Es war witzig, weil, ‚Oh, wow, Adam erzählt es‘, und das ist die große Überraschung des Jahres.“

Seit Driver ‚The Hunt for Ben Solo‘ öffentlich machte, haben Fans Kampagnen gestartet, um das Projekt wieder in Bewegung zu bringen. Sie haben sogar Flugzeuge mit der Aufschrift „Save The Hunt for Ben Solo“ über die Walt Disney Studios fliegen lassen. Ridley lobte die positive Energie der Fans: „Ich liebe es, wenn es eine kollektive Positivität gibt … Die Art, wie das Internet zusammengehalten hat, um zu versuchen, es möglich zu machen … Ich mag es, wenn Menschen sich zusammentun – Wortspiel beabsichtigt – aus der ganzen Welt … Es ist einfach schön, dass das Star-Wars-Fandom so unterschiedliche Menschen vereint.“