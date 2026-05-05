Film Steven Soderbergh glaubt, dass KI seinen Kriegsfilm ‚besser‘ machen wird

Steven Soderbergh - January 2024 - Avalon - Sundance Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.05.2026, 11:00 Uhr

Steven Soderbergh glaubt, dass KI seinen Kriegsfilm 'besser' machen wird.

Steven Soderbergh ist überzeugt, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) seinen kommenden Film über den Spanisch-Amerikanischen Krieg „besser“ machen wird.

Der 63-jährige Regisseur arbeitet an einem ehrgeizigen neuen Projekt über den Konflikt von 1898 und plant, die sich entwickelnde Technologie zu nutzen, um vor allem bei Spezialeffekten Kosten zu sparen. Trotz seiner Offenheit gegenüber dem umstrittenen Thema glaubt Soderbergh jedoch nicht, dass KI jemals echte schauspielerische Leistungen ersetzen kann. Er sagte gegenüber ‚Deadline‘: „Ich verlasse mich da auf mein instinktives Gefühl dafür, was besser ist. Bei einer Seeschlacht im Film über den Spanisch-Amerikanischen Krieg gibt es mehrere Optionen: traditionelle visuelle Effekte, die teuer sein können; Miniaturmodelle, die interessant sind, aber im Wasser oft nicht so gut funktionieren; oder diese neue Technologie.“ In fast allen Situationen, in denen die schauspielerische Leistung im Mittelpunkt stehe, falle es Soderbergh schwer zu verstehen, wie KI besser sein solle: „Ich spreche nicht von Gesichtsaustausch oder Ähnlichem, sondern von Szenen, in denen die Darstellungen zentral sind und man Orte aufwendig virtuell nachbilden müsste.“

Soderbergh warnte außerdem davor, KI in einer Weise zu überstrapazieren, die „unnötig“ wirkt. Er fügte hinzu: „Ich möchte mich von einem Film täuschen lassen, im Sinne davon, dass ich an die Welt glaube, die der Filmemacher erschafft, und dass der Zauber nicht gebrochen wird. Was ihn für mich zerstören würde, ist ein Einsatz solcher Technologie, der unnötig wirkt – und schlechter ist.“

Der Regisseur von ‚Black Bag‘ ist zudem gespannt darauf, wie das Publikum auf Inhalte reagiert, von denen es weiß, dass sie mit Hilfe von KI entstanden sind. Er sagte: „Das ist eine große Frage: Wird es eine Art grundlegende Abwehrreaktion beim Publikum geben gegenüber Material, das eigentlich ‚real‘ wirken soll, von dem sie aber wissen, dass es von KI erzeugt wurde? Werden sie einfach sagen: ‚Das fühlt sich für mich nicht richtig an‘? Ich kenne die Antwort nicht – aber ich möchte sie herausfinden.“