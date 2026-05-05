Musik John Lennons Sohn glaubt, dass er KI begrüßt hätte

John Lennon - circa 1975 - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.05.2026, 11:00 Uhr

John Lennons Sohn glaubt, dass er KI begrüßt hätte.

Der Sohn von John Lennon ist überzeugt, dass sein Vater den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) befürwortet hätte.

Regisseur Steven Soderbergh hat gemeinsam mit dem Nachlass des verstorbenen Musikers an der neuen Dokumentation ‚John Lennon: The Last Interview‘ gearbeitet. Darin ist ein Interview mit der Beatles-Legende und seiner Frau Yoko Ono zu sehen, das nur wenige Stunden vor seiner Ermordung im Jahr 1980 in seinem Zuhause aufgenommen wurde. Obwohl Soderbergh hauptsächlich Archivmaterial nutzte, um die Tonaufnahme visuell umzusetzen, gab es Kritik, als bekannt wurde, dass auch KI im Film verwendet wurde. Er betonte jedoch, dass die Technologie für „thematischen Surrealismus“ eingesetzt wurde, nicht, um den Sänger wieder zum Leben zu erwecken, und dass dies mit Zustimmung von Sean Lennon geschah, der glaubt, sein Vater hätte großes Interesse an KI gehabt. Er sagte gegenüber ‚Deadline‘: „Ich habe Sean gefragt: ‚Was glaubst du, wie dein Vater zu dieser Technologie gestanden hätte?‘ Und er meinte: ‚Oh, er hätte sich damit beschäftigen wollen.‘ Er liebte neue Technologien. Alle Beatles taten das. Er hätte damit experimentieren wollen, um zu sehen, was möglich ist. So war er einfach.“

Soderbergh kann verstehen, warum es zunächst Bedenken gab, hofft aber, dass die Zuschauer am Ende zufrieden sind: „Es gibt eine Art, KI zu nutzen, bei der man jemanden täuschen oder manipulieren will, um etwas als real erscheinen zu lassen. Und dann gibt es unsere Nutzung im Dokumentarfilm, bei der klar ist, dass es KI ist, ähnlich wie visuelle Effekte oder CGI.“

Im Jahr 2023 nutzten die verbliebenen Beatles Ringo Starr und Paul McCartney moderne Technik, um Lennons Gesang aus einer alten Demo für den Song Now And Then zu restaurieren und die Band, zu der auch der verstorbene George Harrison gehörte, ein letztes Mal „wiederzuvereinen“. Dabei kam es zu Verwirrung darüber, ob Lennons Stimme durch KI ersetzt worden sei, was Ringo später klarstellte: „Es gab schreckliche Gerüchte, dass es nicht John sei, sondern KI – völliger Unsinn. Paul und ich hätten das nie getan. Es ist ein wunderschöner Song … Das ist wirklich Johns Stimme.“