Film Dakota Fanning und Jake Johnson spielen in romantischem Drama von Joe Swanberg mit

Bang Showbiz | 07.08.2025, 14:00 Uhr

Die beiden Schauspieler sind für das neue Filmprojekt von Regisseur Joe Swanberg gesetzt.

Dakota Fanning und Jake Johnson werden in einem kommenden romantischen Drama des Regisseurs Joe Swanberg die Hauptrollen spielen.

Die 31-jährige Schauspielerin und der ‚Spider-Man: Across the Spider-Verse‘-Star haben laut ‚Deadline‘ für den bislang unbetitelten Liebesfilm des ‚Uncle Kent‘-Regisseurs unterschrieben. Cory Michael Smith soll ebenfalls an dem Projekt beteiligt sein.

Obwohl keine Details zur Handlung bekannt sind, berichtet ‚Deadline‘, dass der Streifen – dessen Drehbuch von Swanberg stammt – an verschiedenen Orten in Alaska spielt. Neben ihrer Hauptrolle wird Fanning gemeinsam mit Swanberg und Ashleigh Snead als Produzentin fungieren, während Dan Johnson, Kathy Gitibin Parsa und Ariana Parsa als ausführende Produzenten tätig sind. Der kommende Film wird die vierte Zusammenarbeit zwischen Swanberg und Johnson sein. Sie arbeiteten bereits 2013 an ‚Drinking Buddies‘, 2015 an ‚Digging for Fire‘ und 2017 an ‚Win It All‘ zusammen.

Dakota Fanning ist bekannt für ihre Rolle in ‚The Equalizer 3‘, in dem sie an der Seite von Denzel Washington als Emma Collins zu sehen ist. Im Film sucht der pensionierte Auftragskiller Robert McCall (Washington) Frieden in einer ruhigen italienischen Stadt, entdeckt aber, dass diese von einer gewalttätigen Mafia beherrscht wird. Als die Gefahr zunimmt, setzt er seine brutalen Fähigkeiten ein, um die Menschen zu schützen, die er nun als Familie betrachtet.

Nach der Veröffentlichung von ‚The Equalizer 3‘ im Jahr 2023 bestätigte Washington, dass ein vierter und fünfter Film in Planung sind. Der Hollywood-Star verriet im Interview mit dem ‚Esquire‘-Magazin: „Ich habe ihnen gesagt, dass ich einen weiteren ‚Equalizer‘-Film machen würde und wir machen den vierten und fünften. Mehr Leute freuen sich darüber – die Leute lieben diese verdammten ‚Equalizer‘.“