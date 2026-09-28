Stars Dakota Johnson: Ihre Mutter Melanie Griffith lehrte sie, ihren Körper zu lieben

Dakota Johnson attends 'Verity' UK Gala Screening - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.09.2026, 09:00 Uhr

Dakota Johnson schreibt ihrer Mutter Melanie Griffith einen entscheidenden Anteil an ihrem selbstbewussten Verhältnis zu Körper und Sexualität zu.

Die Schauspielerin sei von klein auf dazu erzogen worden, offen mit diesen Themen umzugehen – eine Haltung, die ihr später auch bei einigen ihrer intimsten Filmrollen geholfen habe. Die 36-Jährige wurde mit ihrer Rolle als Anastasia Steele in der ‚Fifty Shades of Grey‘-Trilogie international bekannt. Kurz vor dem Kinostart ihres neuen Thrillers ‚Verity‘ sprach sie nun darüber, wie sehr ihre Mutter ihr Körpergefühl geprägt habe.

„Ich bin ein sexueller Mensch“, wird Johnson von ‚The Sun on Sunday‘ zitiert. „Meine Mutter hat mich dazu erzogen, wirklich, wirklich stolz auf meinen Körper zu sein und meinen Körper zu lieben.“ Dafür sei sie Griffith bis heute dankbar – gerade im Hinblick auf ihre Arbeit. Sie könne ihren Körper vor der Kamera einsetzen, ohne dass es sich für sie unecht anfühle. „Sie war bei allem, was den Körper betrifft, sehr ehrlich und offen“, erklärte Johnson.

Diese Offenheit beschränkte sich laut Johnson nicht auf Fragen des Körperbildes. Griffith habe mit ihrer Tochter auch früh über Sexualität gesprochen. „Sie hat mit mir auch über Sex gesprochen und darüber, wie kostbar und wichtig er ist“, erzählte Johnson. Deshalb fühle sie sich bei entsprechenden Szenen als Schauspielerin mutig und selbstbewusst. Entscheidend sei für sie allerdings, dass Sexualität innerhalb einer Geschichte sinnvoll eingesetzt werde.

Besonders relevant wurde diese Einstellung bei ‚Fifty Shades of Grey‘ und den Fortsetzungen ‚Fifty Shades Darker‘ und ‚Fifty Shades Freed‘. An der Seite von Jamie Dornan drehte Johnson zahlreiche Nackt- und simulierte Sexszenen. Gegenüber ‚Vanity Fair‘ bezeichnete sie die Entscheidung für die Filme später als durchaus beängstigend. Gleichzeitig habe gerade ihre Neugier auf Sexualität eine Rolle bei ihrer Zusage gespielt. „Ich bin ein sexueller Mensch, und wenn mich etwas interessiert, möchte ich so viel wie möglich darüber wissen“, erklärte sie damals. „Deshalb habe ich diese großen Nacktfilme gemacht.“ Einfach sei die Erfahrung trotzdem nicht gewesen. Hätte sie vorher gewusst, wie kompliziert die Produktion werden würde, hätte sie sich womöglich anders entschieden. Bereuen tue sie die Filme dennoch nicht.

Ihre offene Haltung erstreckt sich auch auf Beziehungen. Während der Promotion für ‚Splitsville‘ erklärte Johnson gegenüber ‚Deadline‘, dass es ihrer Ansicht nach nicht nur eine einzige richtige Art zu lieben gebe. „Ich habe nicht das Gefühl, dass es nur eine richtige Art zu lieben oder nur eine richtige Art gibt, sein Leben zu führen“, sagte sie. Besonders schön und selten finde sie Beziehungen, in denen Menschen gemeinsam wachsen könnten, ohne ihre eigene Unabhängigkeit aufzugeben. Ob jemand mehrere Beziehungen führen oder eine besonders tiefe Verbindung mit nur einem Menschen eingehen wolle, sei eine persönliche Entscheidung. Auch eine Kombination verschiedener Beziehungsmodelle wollte Johnson nicht grundsätzlich ausschließen: „Warum eigentlich nicht?“

Johnsons eigenes Privatleben sorgte nach dem Ende ihrer langjährigen Beziehung mit Coldplay-Sänger Chris Martin im Jahr 2025 weiterhin für Schlagzeilen. Zuletzt wurde sie mit Musiker Role Model, bürgerlich Tucker Pillsbury, in Verbindung gebracht. Beruflich steht zunächst ‚Verity‘ an. In der von Michael Showalter inszenierten Adaption von Colleen Hoovers Bestseller spielt Johnson an der Seite von Anne Hathaway und Josh Hartnett. Der Thriller kommt am 2. Oktober in die Kinos.