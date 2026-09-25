Musik Dakota Johnson schwärmt von Zusammenarbeit mit Taylor Swift

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Bang Showbiz | 25.09.2026, 18:30 Uhr

Dakota Johnson hat die Dreharbeiten zu Taylor Swifts neuem Musikvideo ‚Patient Zero‘ in vollen Zügen genossen.

Für die 36-jährige Schauspielerin war vor allem die Zusammenarbeit mit ihrer langjährigen Freundin etwas Besonderes. Der ‚Fifty Shades of Grey‘-Star ist gemeinsam mit Swift und Colin Farrell in dem Video zu sehen. ‚Patient Zero‘ gehört zu den vier neuen Songs auf ‚The Life of a Showgirl: The Encore‘, der erweiterten Ausgabe von Swifts Erfolgsalbum, die am Freitag (25. September) erschienen ist.

Gegenüber ‚Variety‘ erklärte Johnson, dass die langjährige Freundschaft die gemeinsame Arbeit sogar erleichtert habe. „Mit seinen Freunden zu arbeiten, ist so ziemlich das Schönste auf der Welt“, schwärmte sie. Sie und Swift würden sich schon lange kennen und den kreativen Geist der jeweils anderen respektieren. Deshalb habe Johnson es genossen, ihre Freundin bei dem Projekt zu unterstützen und sich bei den Dreharbeiten von ihr Anweisungen geben zu lassen. Auch im Podcast ‚Fangirl Nation‘ sprach Johnson begeistert über die Erfahrung. Normalerweise würde sie durchaus davor warnen, Freundschaft und Arbeit miteinander zu vermischen. Bei ihr und Swift sei das jedoch überhaupt kein Problem gewesen. „Wir arbeiten wirklich gut miteinander“, sagte Johnson. „Es hat so viel Spaß gemacht. So viel Spaß. Es war das Beste.“

Swift hatte ‚The Life of a Showgirl: The Encore‘ erst wenige Tage vor der Veröffentlichung angekündigt. Die neuen Songs entstanden, nachdem sie nach Schweden gereist war, um gemeinsam mit Max Martin und Shellback den enormen Erfolg des ursprünglichen Albums zu feiern. Eigentlich hätten die drei lediglich auf das Erreichte zurückblicken wollen. Weil sich jedoch ein Studio in der Nähe befand, begannen sie kurzerhand wieder zu schreiben. „Wir taten das, was wir immer tun, sobald wir überhaupt irgendetwas fühlen: Wir schrieben weitere Songs“, erklärte Swift. Die Stücke seien aus „purer Dankbarkeit“ für die Begeisterung ihrer Fans entstanden.

Neben ‚Patient Zero‘ enthält die erweiterte Ausgabe die Songs ‚Cleveland!‘, eine Hommage an Swifts Ehemann Travis Kelce, ‚Pink Clouding‘ und ‚Babylon‘. Das Musikvideo zu ‚Patient Zero‘ feiert am Sonntag (27. September) im Rahmen der MTV Video Music Awards Premiere.