Stars Taylor Swift holt zwei Hollywoodstars in ihr neues Musikvideo

Taylor Swift is seen in Greenwich Village June 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.09.2026, 18:00 Uhr

Taylor Swift bekommt für ihr neues Musikvideo prominente Unterstützung.

Dakota Johnson und Colin Farrell werden im Clip zu ihrer neuen Single ‚Patient Zero‘ zu sehen sein. Der Song erscheint am Freitag (25. September). Einen ersten Vorgeschmack auf das Musikvideo präsentierte ‚CBS Mornings‘ bereits am Donnerstag (24. September).

In dem lediglich 13 Sekunden langen Teaser sind Swift und ihre beiden Hollywood-Co-Stars in einem mysteriösen modernen Haus zu sehen. Eine weitere Szene zeigt die Sängerin offenbar gemeinsam mit Johnson an einem Grab. Johnsons Figur scheint um eine Tochter zu trauern, die laut Grabstein von 1989 bis 2022 lebte. Ein anderes Standbild zeigt eine sichtlich aufgewühlte Swift mit einem auffälligen Verlobungsring am Finger. Dabei scheint es sich allerdings nicht um den echten Ring zu handeln, den sie von ihrem Ehemann Travis Kelce bekommen hat.

Das vollständige Video bekommen die Fans nur zwei Tage nach Veröffentlichung des Songs zu sehen. ‚CBS Mornings‘-Moderatorin Gayle King verriet, dass der Clip am Sonntag (27. September) im Rahmen der MTV Video Music Awards Premiere feiern wird.

Für Swift könnte es ohnehin ein großer Abend werden. Die 36-Jährige geht mit elf Nominierungen ins Rennen und erhält zusätzlich den erstmals vergebenen Artist Director Award. Mit bislang 30 gewonnenen Trophäen hält Swift bereits den Rekord für die meisten Auszeichnungen in der Geschichte der VMAs. Bei ihren jüngsten Musikvideos führte sie selbst Regie und gewann bei der Preisverleihung bereits viermal den Award für die beste Regie. CBS und MTV hatten die neue Auszeichnung am Montag (21. September) angekündigt. Geehrt werden sollen damit Künstler, deren Arbeit hinter der Kamera die Möglichkeiten des Musikvideos erweitert und das visuelle Geschichtenerzählen vorangebracht habe. Darüber hinaus soll der Preis ein „beständiges und einflussreiches Gesamtwerk“ würdigen und Künstler auszeichnen, die kreative Grenzen verschoben und eine unverwechselbare Handschrift als Regisseure entwickelt haben.

‚Patient Zero‘ ist gleichzeitig Teil einer erweiterten Fassung von Swifts 2025 veröffentlichtem Album ‚The Life of a Showgirl‘. ‚The Life of a Showgirl: The Encore‘ erscheint ebenfalls am Freitag auf den Streamingplattformen und enthält insgesamt vier neue Songs: ‚Patient Zero‘, ‚Cleveland!‘, ‚Pink Clouding‘ und ‚Babylon‘. Auf Instagram erklärte Swift, dass die neuen Stücke nach dem enormen Erfolg des ursprünglichen Albums entstanden seien. Sie sei nach Schweden gereist, um gemeinsam mit Max Martin und Shellback die außergewöhnlich erfolgreiche erste Verkaufswoche zu feiern. Eigentlich hätten die drei lediglich innehalten und den Moment genießen wollen. Doch weil sich in der Nähe ein Studio befand, kam es anders. „Wir taten das, was wir immer tun, sobald wir überhaupt irgendetwas fühlen: Wir schrieben weitere Songs“, erklärte Swift. Die vier Stücke seien aus „purer Dankbarkeit“ für die Begeisterung ihrer Fans entstanden. „Ich hoffe, ihr liebt sie“, schrieb die Sängerin.