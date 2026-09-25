Stars Dakota Johnson spricht über die Zusammenarbeit mit Taylor Swift

Dakota Johnson Famous Verity UK Screening London 24.09.26 BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.09.2026, 14:00 Uhr

Dakota Johnson spricht über die Zusammenarbeit mit Taylor Swift.

Dakota Johnson hat es genossen, am Set des Musikvideos zu ‚Patient Zero‘ von Taylor Swift von ihrer Freundin „Anweisungen zu bekommen“.

Der Popstar holte ihre „sehr enge Freundin“ und den Hollywood-Schauspieler Colin Farrell für das neue Musikvideo ins Boot. Darin streift das Trio durch ein geheimnisvolles, modernes Haus. Nun hat Johnson erzählt, wie es für sie war, von ihrer Freundin angeleitet zu werden. In einem Interview mit ‚Fan Girl Nation‘ sagte sie: „Taylor und ich sind schon sehr lange befreundet, und wir stehen uns sehr nahe. Normalerweise würde ich sagen: Arbeitet nicht mit euren Freunden zusammen. Aber wir funktionieren sehr gut miteinander.“

Bei der Londoner Premiere ihres neuen Films ‚Verity‘ am Donnerstag, dem 24. September 2026, sprach Johnson gegenüber ‚MTV‘ ausführlicher über die Zusammenarbeit mit Swift. „Das Drehen des Videos zu ‚Patient Zero‘ war einfach großartig. Mit seinen Freunden zu arbeiten, macht auf der Welt am meisten Spaß. Wir kennen uns schon so lange und haben großen Respekt vor den kreativen Ideen der jeweils anderen. Deshalb neben ihr arbeiten, sie unterstützen und ihr zur Seite stehen zu können – und jemand zu sein, dem sie sagt, was er tun soll – ist einfach wunderbar.“ Erste Teaser aus dem Musikvideo wurden bereits veröffentlicht. In einer Szene ist Swift zu sehen, wie sie Dakota Johnson an einem Grab tröstet. Johnson trauert dort um eine Tochter, die laut Grabstein von 1989 bis 2022 gelebt hat. Das vollständige Video feiert am Sonntag (27. September) während der MTV Video Music Awards (VMAs) Premiere.

Swift geht mit insgesamt elf Nominierungen in die diesjährigen VMAs. Außerdem wird sie als erste Künstlerin überhaupt mit dem neu eingeführten ‚Artist Director‘-Preis ausgezeichnet. Nachdem sie am Dienstag (22. September) bestätigt hatte, dass ‚Patient Zero‘ erscheinen wird, gab sie wenig später bekannt, dass der Song auf einer neuen Ausgabe ihres 2025 veröffentlichten Albums ‚The Life of a Showgirl‘ enthalten sein wird. ‚The Life of a Showgirl: The Encore‘ erscheint am Freitag, dem 25. September, auf den Streamingplattformen. Die Veröffentlichung enthält vier neue Songs: ‚Patient Zero‘, ‚Cleveland!‘, ‚Pink Clouding‘ und ‚Babylon‘.