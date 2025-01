Knallgrünes Cut-Out-Kleid Daneben gegriffen? Heidi Klum erntet Häme für ihren Golden-Globes-Look

Heidi Klum und Tom Kaulitz zeigten sich am 5. Januar 2025 Arm in Arm bei den Golden Globes. (ae/spot)

SpotOn News | 06.01.2025, 07:22 Uhr

Cooler Trend-Look oder eine nicht so gelungene Reise in die modische Vergangenheit? Heidi Klum spaltet mit ihrem grünen Kleid, das sie bei den Golden Globes 2025 trug, die Fashion-Experten. In England landete sie sogar auf einer Liste der schlecht angezogenen Stars der Veranstaltung.

Zwar ist sie selbst kein Filmstar, doch Heidi Klum (51) gilt als feste Größe bei den Golden Globe Awards. Seit Jahren nimmt sie an der glamourösen Verleihung in Los Angeles teil, bei der Filme, Serien und Schauspieler ausgezeichnet werden. Im vergangenen Jahr glänzte das Model mit den deutschen Wurzeln in einem voluminösen roten Kleid von Sophie Couture. 2025 wählte sie einen komplett anderen Look.

Zusammen mit ihrem Mann Tom Kaulitz (35) erschien Klum am Sonntagabend (5. Januar) auf dem roten Teppich der Golden Globes 2025, die traditionell die Award-Saison eröffnen. Während der Musiker einen dunklen Anzug trug, griff die "GNTM"-Gastgeberin den knalligen Brat-Green-Trend des vergangenen Jahres auf und präsentierte sich in einem giftgrünen Kleid von Maria Lucia Hohan. Das eng geschnittene und schulterfreie Kleid fiel mit Cut-Outs unterhalb der Brust auf, war aus zart gestyltem Illusionsstoff gefertigt und hatte eine lange, fließende Schleppe.

Dazu trug die vierfache Mutter schillernden Schmuck von Lorraine Schwartz. Lorenzo Martin hatte ihre blonden Haare offen und mit Mittelscheitel gestylt. Ihr Make-up bestand aus kräftigen Smokey Eyes und glänzenden Lippen von der Künstlerin Sabrina Bedrani.

"So 2000er!"

Für ihren Look bekam die 51-Jährige von der "Daily Mail" jedoch keine gute Note. Die britische Zeitung nahm die "GNTM"-Gastgeberin in ihre "Worst-Dress-Liste" auf. Im Urteil hieß es: "So 2000er! Model Heidi Klum trug ein unerwartetes, durchsichtiges smaragdgrünes Kleid mit Ausschnitten an Brust und Bauch."