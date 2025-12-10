Stars Daniel Craig ‚genießt Schauspiel mehr denn je‘ seit James Bond-Ende

Bang Showbiz | 10.12.2025, 18:00 Uhr

Daniel Craig genießt die Schauspielerei „mehr denn je“, seit er seiner Rolle als James Bond den Rücken gekehrt hat.

Der 57-jährige Schauspieler stand von 2006 bis 2021 in fünf 007-Filmen vor der Kamera, zuletzt in ‚Keine Zeit zu sterben‘. Nun sagt er, er sei beruflich glücklicher als je zuvor.

„Ich glaube, ich habe angefangen, mich von jeglicher Konvention zu befreien. Ich sage nicht mehr Nein zu Dingen, bei denen ich vorher vielleicht gezögert hätte“, sagte Craig nun zum ‚Radio Times‘-Magazin. Als er noch Bond war, habe sich der Gegensatz zwischen dieser Rolle und anderen Rollen manchmal unangenehm bewusst angefühlt. Jetzt sei seine Arbeitseinstellung eine ganz andere: „Ich arbeite härter als je zuvor, aber ich genieße es auch mehr als je zuvor. Ich darf wirklich interessante, unterschiedliche Sachen machen.“

Seit Bond drehte Craig zwei weitere ‚Knives Out‘-Fortsetzungen – ‚Glass Onion‘ und ‚Wake Up Dead Man‘ – sowie das Drama ‚Queer‘ von 2024. Craig hatte früher beschrieben, Bond zu spielen sei ein „Klotz am Bein“, und dass er sich „lieber die Handgelenke aufschlitzen würde“, als einen weiteren Film zu drehen.

In einem Interview mit ‚Time Out‘ vor dem Start von ‚Spectre‘ 2015 sagte er: „Es hält mich zurück. Die beste Schauspielerei ist, wenn du dich nicht um die Oberfläche kümmerst. Und Bond ist das Gegenteil davon. Du musst darauf achten, wie du aussiehst. Es ist ein Kampf.“ Auf die Frage, ob er für einen fünften Film zurückkehren würde, antwortete er: „Jetzt? Ich würde lieber dieses Glas zerbrechen und mir die Handgelenke aufschlitzen. Nein, im Moment nicht. Überhaupt nicht. Ich bin darüber hinweg. Alles, was ich will, ist weiterzumachen.“

Auf die Frage, ob es ihn interessiert, wer 007 nach ihm spielt, sagte Craig: „Es ist mir scheißegal. Viel Glück! Alles, was mich interessiert, ist, dass wir es in einem guten Zustand hinterlassen haben und die Leute es aufnehmen und besser machen. Macht es besser, das ist alles.“