Bang Showbiz | 03.03.2026, 14:00 Uhr

Der 'Harry Potter'-Star geht in seiner Papa-Rolle ganz auf.

Daniel Radcliffe hat offen darüber gesprochen, wie sehr das Vatersein sein Leben verändert hat.

Der ‚Harry Potter‘-Star wurde 2023 zum ersten Mal Papa, als er mit seiner Partnerin Erin Darke einen Sohn bekam, dessen Name bislang nicht bekannt ist. Der 36-Jährige verriet, dass er dank seines kleinen Sohnes das Rauchen aufgeben konnte und nun eine neue Morgenroutine hat, weil der Junge immer früh aufsteht.

„Ich habe ein kleines Kind, also hat mein Körper sich darauf eingestellt, gegen 5:30 Uhr aufzuwachen“, erzählte er im Interview mit dem ‚Wall Street Journal‘. „Mein Sohn hat ein Nachtlicht, das man so programmieren kann, dass es zu einer bestimmten Zeit die Farbe wechselt.“ Pünktlich um 6:30 Uhr schalte das Licht von Blau auf Gelb. „Und dann höre ich ihn schreien: ‚Es ist gelb, komm hol mich!'“, schilderte er.

Der Schauspieler liebt es, Fotos von seinem Sohn zu machen. Daniels Partnerin Erin hat sich daraufhin auf eine Mission begeben, alle Bilder auszudrucken, damit das Paar physische Kopien hat. „Im ersten Jahr nach der Geburt unseres Sohnes habe ich mir die ganzen Fotos auf meinem Handy angeschaut und gedacht: ‚Oh Mann, es macht mich traurig, dass die alle nur auf meinem Handy sind'“, berichtete er. „Seit einigen Weihnachten und Geburtstagen lässt Erin nun hunderte Fotos von ihm entwickeln.“ Mittlerweile habe Daniel die Fotos in zwei Stapel sortiert: einen mit der Aufschrift „fantastische Fotos“ und den anderen mit dem Titel „lebensverändernde Fotos“. Die Bilder seien sein „wertvollster Besitz“.

In dem Interview enthüllte der Brite auch, dass er sich keine Schauspielkarriere für seinen Sohn wünscht. „Die Leute reden oft über mich, Rupert und Emma und die Harry-Potter-Kinder allgemein als ein gutes Beispiel für: ‚Seht, es kann alles gut gehen'“, erzählte er. „Und ja, es kann, aber wir alle haben wirklich hart an uns selbst gearbeitet, damit es gut wird.“