Stars Daniel Radcliffe: Sohn weiß nichts von ‚Harry Potter‘-Rolle

Daniel Radcliffe at the Tony Awards June 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.04.2026, 14:00 Uhr

Daniel Radcliffes Sohn hat keine Ahnung, dass sein Vater Harry Potter war.

Der 36-jährige Schauspieler hat mit seiner Partnerin Erin Darke einen kleinen Sohn, der im April drei Jahre alt wird, und Radcliffe hat verraten, dass er vergeblich versucht hat, dem Kleinen seinen Beruf zu erklären.

Während eines Gesprächs mit dem ‚Happy Sad Confused‘-Podcaster Josh Horowitz in New York erklärte er: „Im Moment bin ich einfach nur sein Vater, und er hat keine Ahnung, was ich mache. Nun, er fängt gerade an, es zu verstehen … Zunächst einmal ist dein Job ein ziemlicher Mist, wenn du ihn einem Kind nicht erklären kannst. Er versteht, was Polizisten, Ärzte und Feuerwehrleute machen, aber Schauspieler – da sagt man so etwas wie: ‚Nun, wir helfen dabei, Geschichten zu erzählen, so wie die Geschichten in deinen Büchern, aber wir spielen sie nach.‘ Das ist sozusagen die Erklärung, auf die wir uns geeinigt haben.“

Radcliffes Sohn beginnt jedoch zu begreifen, dass sein Vater berühmt sein könnte, nachdem er einen Werbespot für seine TV-Serie ‚The Fall and Rise of Reggie Dinkins‘ gesehen hat. Sie hätten gemeinsam die Olympischen Spiele geschaut, die auf demselben Sender wie auch die Serie gelaufen sei. Die Serie sei während der Übertragung der Olympischen Spiele stark beworben worden, wofür er sich scherzhaft bei den Zuschauern entschuldigt habe. Als Radcliffe dann den Raum kurz verlassen habe, sei er offenbar in einer Ecke des Bildschirms zu sehen gewesen. Sein Kind habe ihn daraufhin erkannt und ‚Papa!‘ gerufen.

Der Darsteller – der in acht ‚Harry Potter‘-Filmen mitwirkte – gab weiter zu, dass er seine berühmteste Rolle vielleicht noch eine Weile länger vor seinem Sohn geheim halten könne, da der Junge möglicherweise seinen ersten Einblick in die Welt des Zauberers durch die neue Fernsehserie – in der eine neue Besetzung junger Schauspieler zu sehen ist – statt durch die Filme seines Vaters erhalte.