Stars Daniel Radcliffes jüngeres Ich würde ihn heute nicht wiedererkennen

Daniel Radcliffe at the Tony Awards June 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.04.2026, 12:00 Uhr

Der 'Harry Potter'-Star denkt, dass er heute ein ganz anderes Leben führt aus früher.

Daniel Radcliffe hat „tiefgreifendes Glück“ gefunden, seit er Vater geworden ist.

Der britische Schauspieler – der bereits im Alter von elf Jahren als titelgebender Zauberlehrling in der ‚Harry Potter‘-Filmreihe berühmt wurde – glaubt, dass sein jüngeres Ich ihn heute nicht wiedererkennen würde. Damals sei er „zutiefst unglücklich“ gewesen, während er heute die Zeit mit seinem dreijährigen Sohn und seiner Partnerin Erin Darke genieße.

Bei einer Podiumsdiskussion mit ‚Project Healthy Minds‘ nach einer Aufführung seines Broadway-Stücks ‚Every Brilliant Thing‘ erzählte der 36-Jährige: „Ich habe heute den Tag mit meinem dreijährigen Sohn verbracht, bin mit ihm die Straße entlanggelaufen, er hat einfach meine Hand gehalten und war wunderschön, lustig und albern – und ich bin so glücklich.“ Wenn man ihm als 20-Jähriger heutige Fotos gezeigt hätte, hätte er sich selbst nicht wiedererkannt. „Es gibt so viel Potenzial für tiefes Glück in der Zukunft, selbst wenn man gerade nicht an diesem Punkt ist“, betonte Daniel. Deshalb lohne es sich „immer, der Zukunft die Chance zu geben, dich eines Besseren zu belehren“.

‚Every Brilliant Thing‘ dreht sich um Depressionen und psychische Belastungen. Daniel fühlt sich privilegiert, Teil der Produktion zu sein – besonders wegen der Interaktion mit dem Publikum. Der Star erklärte: „Es ist die tiefgründigste und bedeutungsvollste Show, die ich je gemacht habe. Die Möglichkeit, sich mit Menschen über [mentale Gesundheit] auszutauschen, ist wirklich selten. Als Darsteller in diesem Stück bekommt man einen unglaublichen Einblick darin, wie großartig und freundlich Menschen sein können.“

Der Schauspieler bezeichnete die Erfahrung als „besonders und einzigartig“. Schon vor Beginn der Show unterhalte er sich mit vielen Leuten und komme im Laufe des Abends immer wieder auf sie zurück. „Sich auf diese Weise um ein Publikum zu kümmern, werde ich so wahrscheinlich nie wieder erleben“, schwärmte er.