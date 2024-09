Horrorfilm "The Substance" Darum nahm Demi Moore durch ihren neuen Film neun Kilo ab

Demi Moore in "The Substance". (lau/spot)

SpotOn News | 04.09.2024, 09:57 Uhr

Die Dreharbeiten zu ihrem neuen Film "The Substance" haben Demi Moore offenbar alles abverlangt. Die Schauspielerin nahm insgesamt neun Kilo ab. Auch ihr Co-Star Margaret Qualley hatte während des herausfordernden Drehs für den Body-Horror-Film zu kämpfen.

Am 19. September startet Demi Moores (61) neuer, mit Spannung erwarteter Film "The Substance" in den deutschen Kinos. In dem Horrorfilm der französischen Regisseurin Coralie Fargeat (48) verkörpert Moore eine alternde Schauspielerin, die zu einer illegalen, hochgefährlichen Verjüngungsdroge greift. Im Gespräch mit der "L.A. Times" beschrieb Moore jetzt die "intensiven" Dreharbeiten zum Body-Horror-Film.

Demi Moore nahm durch neue Rolle neun Kilo ab

"Um Ihnen eine Vorstellung von der Intensität zu geben: In der ersten Woche, in der ich tatsächlich frei hatte und nur Margaret [Qualley Anm. d. Red.] arbeitete, bekam ich eine Gürtelrose", erklärt Moore. "Dann habe ich etwa neun Kilogramm abgenommen."

Auch Jungstar Margaret Qualley wurde durch "The Substance" krank

Eine Gürtelrose ist eine schmerzhafte, oftmals durch Stress ausgelöste Erkrankung, bei der das Varizella-Zoster-Virus, das gleiche Virus, das auch die Windpocken verursacht, im Körper reaktiviert wird. Auch Moores Co-Star Margaret Qualley (29) hatte während der herausfordernden Dreharbeiten zum Horrorfilm "The Substance" mit einer Erkrankung zu kämpfen.

"Oh ja, ich hatte starke Akne über einen langen Zeitraum", verrät die 29-Jährige. Doch "The Substance"-Hauptdarstellerin Moore bereut ihren körperlichen und emotionalen Einsatz für ihre neueste Rolle nicht. "Man muss mit dem Gefühl nach Hause gehen, dass man alles auf den Tisch gelegt hat."

Demi Moore ist gegen "Ghost"-Remake von Channing Tatum

In einem zweiten großen Interview im Rahmen der Veröffentlichung ihres neuen Films "The Substance" äußerte sich Moore auch zum geplanten Remake des Kultfilms "Ghost – Nachricht von Sam", in dem sie im Jahr 1990 an der Seite von Patrick Swayze (1952-2009) spielte.

Schauspiel-Star Channing Tatum (44) hat die Rechte an dem Stoff erworben, und plant eine Neuauflage mit ihm selbst in der Hauptrolle. Moore zeigt sich von diesem Projekt jedoch wenig angetan. "Es gibt einige Filme, die man besser in Ruhe lässt", so die 61-Jährige im Gespräch mit "Variety" zu Tatums Remake-Plänen.