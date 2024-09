Debüt-Single "Silverlines" Darum startet Måneskin-Sänger Damiano David jetzt eine Solo-Karriere

"Silverlines" ist die neue Single von Damiano David. (ada/spot)

SpotOn News | 27.09.2024, 12:06 Uhr

Mit Måneskin wurde er weltberühmt, jetzt startet Sänger Damiano David seine Solo-Karriere. Was ihn dazu motiviert hat und warum genau jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist, verrät er im Interview.

Mit Måneskin gelangte er zu Weltruhm. Jetzt will Damiano David (25) als Solo-Künstler durchstarten. Am 27. September veröffentlicht er seine erste Solo-Single "Silverlines", die Fans eine andere Seite des "I Wanna Be Your Slave"-Sängers zeigt. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erklärt er, was ihn zu seiner Solokarriere motiviert hat und wie seine Bandkollegen von Måneskin auf diese Nachricht reagiert haben.

Was war Ihre Hauptmotivation, eine Solokarriere zu starten?

Damiano David: Ich wollte einen anderen Teil meiner Geschichte erzählen, die ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich erzählen konnte. Ich hatte das Bedürfnis, völlig ehrlich zu denjenigen zu sein, die meine Songs hören werden. Ich hatte das Gefühl, dass es der richtige Moment war, dies zu tun.

Wie haben Ihre Bandkollegen von Måneskin reagiert, als Sie ihnen erzählt haben, dass Sie eine Solokarriere starten wollen?

David: Jeder war schon dabei, sein eigenes Ding zu machen. Es war also nicht wirklich eine große Sache für sie.

Wie ähnlich oder anders wird Ihre Musik als Solokünstler sein, wenn Ihre Fans Sie nur von Måneskin kennen?

David: Es wird sicher sehr, sehr anders sein und ich würde sagen, es wird ein ganz anderes Genre sein. Es wird sehr wiedererkennbar sein. Es ist auf jeden Fall Pop. Das ist so ein großes Genre.

Wie viel vom "echten" Damiano wird in Ihren neuen Songs vorkommen?

David: In diesen Songs sind es 120 Prozent.

Sie sagten: "Ich liebe das Gefühl von schöner Kleidung und den Geruch eines tollen Parfums". Was Ihren neuen Look angeht, so tragen Sie einen Anzug, der sich von dem unterscheidet, was die Fans von Måneskin kennen. Wie wird Ihr Look und Modestil in Zukunft als Solokünstler aussehen?

David: Ich werde auf jeden Fall mehr genau davon tragen. Schöne, teure Kleidung.

Was sehen die Pläne für ein Album oder eine Tournee nach Ihrem ersten Song aus?

David: Der erste Song, dann ein paar Songs, ein Album und eine Tournee. Klassiker.

Gibt es bestimmte Städte oder Orte, an denen Sie auftreten wollen?

David: Ich weiß es nicht. Wir müssen abwarten, wie viele Leute kommen werden.

Mit welchen Künstlern würden Sie gerne für neue Songs zusammenarbeiten?

David: Es gibt einige extrem coole Leute da draußen, wie Lana Del Ray und Lady Gaga. Es gibt eine Menge verrückter, sehr guter Leute da draußen.

In einem Teaser-Video erklärten Sie: "Ich bin um die ganze Welt gereist, um meine Stimme zu finden, nur um dort zu landen, wo alles begann", und "heute ist der erste Tag meines Lebens". Wie sieht dieser erste Tag Ihres Lebens aus und wie fühlt er sich an?

David: Ich habe das letzte Jahr damit verbracht, eine Umgebung für mich zu schaffen, in der ich mich sicher genug fühlen konnte, um einfach ich selbst zu sein und meine Gefühle nicht zu unterdrücken. Ich fühle mich wohl dabei, meine Gedanken mitzuteilen – und nicht nur die positiven. Das ist es, was es bedeutet, in diese neue Umgebung einzutreten, die ich geschaffen habe.