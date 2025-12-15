Stars ‚Das Duell um die Welt‘: Joko und Klaas verabschieden sich

Joko und Klaas - Oct 12 BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.12.2025, 14:00 Uhr

Joko und Klaas verabschieden sich bei der letzten Folge von 'Das Duell um die Welt'.

Nach 13 Jahren und zahllosen waghalsigen Aufgaben ist Schluss für das Kultformat ‚Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt‘.

Die beiden Entertainer Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf sagten in der finalen Folge am Sonntagabend (14. Dezember) offiziell Auf Wiedersehen und sorgten bei Fans und Teammitgliedern für emotionale Momente. „‚Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt ist Geschichte“, sagte Klaas Heufer‑Umlauf im Abschieds-TV‑Special. „ProSieben hätte uns wahrscheinlich noch 20 Jahre weitermachen lassen, aber wir haben das Gefühl, jetzt ist eine gute Zeit.“ Sein langjähriger Moderatorenkollege Joko Winterscheidt fügte hinzu: „Wir stellen das Ding jetzt unbeschadet in den Schrank, bevor es irgendwann mal niemanden mehr interessiert.“

Die ProSieben-Show startete bereits 2012 und entwickelte sich zu einem der verrücktesten Abenteuerformate im deutschen Fernsehen. In Jahrzehnten von Episoden bereisten Teams aus Gästen und Freunden der beiden Hosts zahlreiche Länder, sammelten „Länderpunkte“ und meisterten Aufgaben, die skurriler nicht hätten sein können. Insgesamt entstanden 34 Folgen in 56 Ländern mit über 600.000 Reisekilometern – eine Erfolgsgeschichte, die Millionen Zuschauende begeisterte.

Der Abschied war dabei nicht nur ein Wettkampf, sondern auch eine Hommage an die Menschen, die das Format über all die Jahre getragen haben. Im Studio-Finale übergaben Joko und Klaas im wahrsten Sinne des Wortes das Zepter an Moderatorin Jeannine Michaelsen, die als „Reiseleiterin der Herzen im Katastrophen-Wanderzirkus“ gelobt wurde. „Du bist mehr als eine Moderatorin, du bist unsere Freundin“, sagte das Duo in rührenden Abschiedsworten, die bei Michaelsen sogar ein paar Tränen auslösten.

Auch Prominente wie Steven Gätjen und Ex-Fußballer Mario Basler nahmen an der finalen Staffel teil, um das abgeschlossene Kapitel gebührend zu gestalten. Im Finale erhielt Jeannine den letzten Weltmeistertitel, nachdem es zuvor in der Gesamtwertung 18:18 gestanden hatte – ein symbolisches „sportliches Unentschieden“, wie Klaas vorschlug. Mit einem großen Dank an das gesamte Team verabschiedeten sich Winterscheidt und Heufer-Umlauf von ihrem langlebigen Format, das für viele zu einem prägenden Bestandteil der deutschen TV‑Landschaft geworden ist. Die drei finalen Folgen waren seit dem 30. November auf ProSieben zu sehen und markierten das Ende einer TV-Ära voller Humor, Mutproben und Überraschungen – und hinterlassen bei Fans die Frage, ob ein ähnliches Abenteuerformat je wieder an diese Kultshow heranreichen wird.