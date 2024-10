Mit Olivia Jones „Das große Promi-Büßen“: Dritte Staffel startet im November

Olivia Jones lädt erneut zum "Promi-Büßen" ein. (jom/spot)

SpotOn News | 10.10.2024, 13:35 Uhr

Olivia Jones kehrt im November mit der dritten Staffel "Das große Promi-Büßen" zurück. Die Dragqueen, die in dem Format eine Gruppe von Promis mit ihren Sünden konfrontiert, verspricht "die emotionalste Staffel, die es je gab".

Olivia Jones (54) wird erneut "Das große Promi-Büßen" präsentieren. In der dritten Staffel werden sich zehn Promis in der "Runde der Schande" ihren öffentlichen Fehltritten stellen und verschiedene Challenges im Kampf um den Sieg in der Reality-Show meistern.

Wer zeigt Reue?

Ab Donnerstag, 7. November, startet die dritte Staffel von "Das große Promi-Büßen" auf Joyn. Olivia Jones konfrontiert die Promis, die bestenfalls ehrliche Reue zeigen, in dem Format nicht nur mit ihren größten Fauxpas und redet ihnen ins Gewissen. Die Kandidatinnen und Kandidaten ziehen gemeinsam in ein spartanisch ausgestattetes Camp, müssen auf jeglichen Luxus verzichten und mit den meist polarisierenden Mitstreitern auskommen. Des Weiteren müssen sie herausfordernde Challenges meistern. Durch Nominierungen und Exit-Spiele verkleinert sich die Gruppe bis zum Finale.

Welche Stars dieses Mal ins Camp ziehen, ist noch nicht offiziell bekannt. "Verraten kann ich jetzt schon mal: Das wird die emotionalste 'PromiBüßen'-Staffel, die es je gab", sagt Olivia Jones in einem Statement. "Welche mehr oder weniger reumütigen VIP-Büßer Joyn diesmal zu mir in die 'Runde der Schande' schickt, das Geheimnis werden wir schon bald lüften."

"Das große Promi-Büßen" ging erstmals im Sommer 2022 auf Sendung. Die zweite Staffel folgte im November 2023. Carina Spack (28), Daniele Negroni (29) und Daniel Köllerer (41) gingen als Sieger aus Staffel eins hervor, in der zweiten Ausgabe machte Auswanderer-Star Steff Jerkel (55) alleine das Rennen. Bisher ging es in den Staffeln um ein Preisgeld von bis zu 50.000 Euro.