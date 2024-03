Stargast in der neuen Staffel Das macht Klaas Heufer-Umlauf in der „Sesamstraße“

Die "Sesamstraße" dreht gerade neue Folgen. In dieser Staffel mit dabei: Schauspieler und Moderator Klaas Heufer-Umlauf. (hub/spot)

SpotOn News | 08.03.2024, 09:46 Uhr

In der neuen "Sesamstraße"-Staffel wird Klaas Heufer-Umlauf mit von der Partie sein. Der Moderator will dann Grobi über die Schulter schauen...

TV-Star Klaas Heufer-Umlauf (40) ist gelernter Friseur und gibt nun seine Erfahrung offenbar in der "Sesamstraße" weiter. Seit Anfang März dreht der NDR Folgen für die neue Staffel der TV-Show für Kinder, wie der Sender bekannt gab. In den kommenden Folgen, die ab Oktober 2024 laufen, wird Moderator und Schauspieler Heufer-Umlauf der Mitteilung zufolge dann ebenfalls zu sehen sein. Er will darin Elmo die Angst vor dem Friseur nehmen. Dabei verpasse Grobi Klaas eine neue Frisur, heißt es weiter.

Klaas Heufer-Umlauf erklärte zu seinem Besuch in der Kindersendung, die gerade ihr 50-jähriges Jubiläum gefeiert hat: "Die 'Sesamstraße' ist eines der letzten Hochämter des deutschen Fernsehens. Es ist mir eine große Ehre, dabei sein zu dürfen." Der Moderator fügte dem Sender zufolge hinzu: "Ich habe außerdem gehört, dass Grobi sich jetzt als Friseur versucht. Ich bin mir nicht so sicher, ob er es alleine schafft, Elmo die Angst vor dem Haareschneiden zu nehmen. Da schau ich ihm lieber mal über die Schulter!"

"Drei Jahre lang am Stuhl gestanden"

Klaas Heufer-Umlauf, der 1983 in Oldenburg zur Welt kam, erklärte einmal im Interview mit spot on news, er habe als gelernter Friseur "drei Jahre lang am Stuhl gestanden". Seine Fernsehkarriere begann Heufer-Umlauf letztlich beim Musiksender Viva, dort moderierte er Sendungen wie "Viva Live!" oder "Klaas' Wochenshow" (bis 2009).

Danach wechselte er zu MTV, wo er sich erstmals mit seinem Kollegen Joko Winterscheidt (45) als Duo zusammenfand und sie gemeinsam "MTV Home" moderierten. Es folgten die gemeinsamen Sendungen "neoParadise" bei ZDFneo (2011 bis 2013) und "Circus HalliGalli" (2013-2017) bei ProSieben. Letzterer Sender ist zum Stammsender des Duos geworden, bis heute laufen von ihnen dort erfolgreich Formate wie "Das Duell um die Welt" oder "Joko & Klaas gegen ProSieben".