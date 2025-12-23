Film ‚Das wird schrecklich‘: Laura Dern fürchtete, Jurassic-Park-Film würde ein Flop werden

Film Stills from "Jurassic Park - Laura Dern Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.12.2025, 18:00 Uhr

Laura Dern und ihre Co-Stars befürchteten, ‚Jurassic Park‘ würde „schrecklich“ werden, weil niemand wusste, wie die CGI-Dinosaurier am Ende aussehen würden.

Die 58-jährige Schauspielerin spielte die Paläobotanikerin Ellie Sattler an der Seite von Sam Neill als Paläontologe Alan Grant in Steven Spielbergs gefeiertem Blockbuster, der auf Michael Crichtons gleichnamigem Roman von 1990 basierte. Doch obwohl Jurassic Park schließlich weltweit 914 Millionen Dollar einspielte, erinnert sich Laura daran, wie nervös alle waren, dass die Spezialeffekte nicht realistisch genug wirken könnten – und dass der fertige Film möglicherweise eine Enttäuschung würde.

Laura und ihre Co-Stars mussten sich vorstellen, wie die Dinosaurier aussahen, während Spielberg durch ein Megafon „Roar!“ rief. Sie sagte: „Keiner von uns wusste, wie es aussehen würde. CGI wurde gerade erst entwickelt, während wir drehten. Es war so radikal in seiner Erfindung.“ Sie erinnere sich, wie Richard Attenborough während der Proben zu Steven sagte, dass die Besetzung ein Signal brauche, worauf sie reagieren könne, und erzählte weiter: „Steven stimmte zu, und während wir warteten, dass etwas passiert, brüllte er plötzlich durch ein Megafon hinter uns: ‚ROAR! ROAR!‘ In diesem Moment sah ich Richard an und sagte: ‚Das wird schrecklich!‘ Aber es wurde dann doch gut.“ Laura kehrte als Ellie in ‚Jurassic Park III‘ (2001) und ‚Jurassic World Dominion‘ (2022) zurück.