Film Steven Spielberg: ‚Disclosure Day‘ ist die Zusammenfassung all seiner Science-Fiction-Filme

Disclosure Day Prem Steven Spielberg June 2026 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.06.2026, 11:00 Uhr

Steven Spielberg sagt, 'Disclosure Day' sei die Zusammenfassung all seiner Science-Fiction-Filme.

Steven Spielberg wollte mit seinem neuen Film ‚Disclosure Day‘ eine Art Zusammenfassung seiner gesamten Science-Fiction-Arbeit schaffen.

Der legendäre Regisseur knüpft damit an eine lange Reihe eigener Sci-Fi-Klassiker an, darunter ‚Unheimliche Begegnung der dritten Art ‚(1977), ‚E.T. – Der Außerirdische‘ (1982) und ‚Krieg der Welten‘ (2005). Im Gespräch mit ‚Entertainment Weekly‘ sagte Spielberg: „Ich erzähle eine Geschichte über ein Thema, von dem ich mich nie lösen konnte. Es hat mich immer fasziniert und beschäftigt: Was ist da draußen? Was war schon immer da draußen? Und warum wurde uns nie gesagt, dass es da draußen ist? Ich wollte diesen Film endlich machen – gewissermaßen als Zusammenfassung aller Science-Fiction-Filme, die ich gedreht habe.“

Gleichzeitig stellte Spielberg klar, dass sein neuer Film – entgegen der Spekulationen vieler Fans – keine Fortsetzung seines Klassikers ‚Unheimliche Begegnung der dritten Art ‚ ist. Er betonte: „Es ist in keiner Weise eine Fortsetzung von ‚Unheimliche Begegnung‘.“ Beide Filme behandeln zwar Vertuschungen rund um außerirdische Aktivitäten, doch Spielberg sieht einen wichtigen Unterschied: „Ich glaube wirklich nicht, dass Regierungen Geheimnisse dauerhaft bewahren können. Große Technologieunternehmen können das allerdings. Und es gibt Auftragnehmer und private Firmen, die meiner Meinung nach über das gesamte Wissen und die Archive verfügen, nicht die Regierungen.“

Ein gemeinsames Motiv beider Filme sei jedoch die Darstellung gewöhnlicher Menschen in außergewöhnlichen Situationen. Spielberg erklärte: „Es geht immer darum, die Balance zu finden zwischen dem, was das Publikum innerhalb der Geschichte für glaubwürdig hält, und dem Punkt, an dem es denkt: Jetzt wird es zu absurd. Ich wollte nie, dass dieser Film ins Unheimliche oder Künstliche abrutscht. Die Zuschauer sollten das Gefühl haben: ‚Ja, ich glaube diese Geschichte. All diese Ereignisse könnten tatsächlich passieren.'“