Stars Dave Coulier geht es nach zwei Krebserkrankungen wieder ‚richtig gut‘

Dave Coulier - August 2021 - MegaCon - Orange County Convention Center - Florida - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.10.2026, 18:00 Uhr

Dave Coulier hat nach zwei schweren Krebserkrankungen offenbar große Fortschritte bei seiner Genesung gemacht.

Wie seine frühere ‚Full House‘-Kollegin Jodie Sweetin verraten hat, geht es dem 66-jährigen Schauspieler inzwischen wieder sehr gut. Bei Coulier wurde 2024 ein Non-Hodgkin-Lymphom im dritten Stadium diagnostiziert. Nachdem die Erkrankung erfolgreich behandelt worden war und er als krebsfrei galt, erhielt er jedoch eine weitere Diagnose: einen HPV-bedingten Krebs im Bereich des Zungengrunds und Rachens.

Im Februar dieses Jahres gab der Schauspieler schließlich bekannt, dass sich auch diese Erkrankung in Remission befindet. Für Sweetin, die über viele Jahre gemeinsam mit Coulier vor der Kamera stand, ist seine Genesung eine große Erleichterung. Gegenüber ‚People‘ erzählte sie, wie eng die Besetzung von ‚Full House‘ und der Fortsetzung ‚Fuller House‘ bis heute miteinander verbunden sei. „Wir stehen uns immer noch unglaublich nahe“, erklärte die Schauspielerin. Die früheren Kollegen würden sich regelmäßig treffen und seien mittlerweile fast schon „auf nervige Weise“ eng miteinander befreundet.

Gemeinsam mit Andrea Barber habe sie erst kürzlich ein Wochenende bei Coulier verbracht. Außerdem stehe für die Gruppe ein gemeinsamer Auftritt bei der ’90s Con‘ in Hartford an. „Wir sind eine Familie“, betonte Sweetin. Besonders glücklich sei sie darüber, dass Coulier nach seiner schwierigen Behandlung wieder an gemeinsamen Unternehmungen teilnehmen könne. Vor Kurzem besuchten die Schauspieler eine Benefizveranstaltung namens ‚The Coney‘ in Detroit, bei der Spenden für Kunstförderprogramme gesammelt wurden. „Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, und ihm geht es großartig“, schwärmte Sweetin. Noch wichtiger seien für sie allerdings die ruhigen gemeinsamen Momente gewesen. Nach allem, was Coulier durchmachen musste, habe es ihr unglaublich viel bedeutet, morgens einfach mit ihm zusammenzusitzen und Kaffee zu trinken.

Coulier selbst hatte sich kürzlich auf Instagram zu seinem Gesundheitszustand geäußert, nachdem Fans bemerkt hatten, dass er anders aussah und seine Stimme verändert klang. In einem Video erklärte er, dass die Veränderungen auf die Folgen seiner Krebsbehandlung zurückzuführen seien. „Einige von euch haben gesagt, dass ich anders aussehe und anders klinge. Und das stimmt“, sagte der Schauspieler. Vor allem die umfangreiche Bestrahlung wegen des Karzinoms in seinem Hals habe deutliche Spuren hinterlassen.

Nach eigenen Angaben konnte Coulier über mehrere Monate hinweg keine feste Nahrung zu sich nehmen. Dadurch verlor er rund 20,4 Kilogramm an Gewicht. „Das ist es, was ihr seht“, erklärte er. Auch seine Fähigkeit zu sprechen sei durch die Behandlung beeinträchtigt worden. Dass seine Stimme heute anders klinge, sei deshalb keine Einbildung seiner Fans. „Ihr habt mit euren Beobachtungen vollkommen recht“, bestätigte Coulier. Trotz dieser körperlichen Veränderungen zeigte sich der Schauspieler mit seiner gesundheitlichen Entwicklung sehr zufrieden. Nach der Chemotherapie gegen das Non-Hodgkin-Lymphom würden inzwischen auch seine Haare langsam wieder nachwachsen. Zudem seien die Ergebnisse der jüngsten PET-Untersuchungen erfreulich ausgefallen. „Die Prognose sieht sowohl für das Karzinom in meinem Hals als auch für das Lymphom gut aus“, erklärte Coulier. Deshalb sei er mit seinem derzeitigen Zustand sehr zufrieden.

Als er im Februar in der Sendung ‚Good Morning America‘ über seine Genesung sprach, bezeichnete Coulier die vergangenen Jahre als eine regelrechte „Achterbahnfahrt“. „Beide Krebserkrankungen befinden sich bei mir in Remission“, erklärte er. Der Weg dorthin sei allerdings alles andere als einfach gewesen. Auch wenn die aktuellen Untersuchungsergebnisse positiv seien, begleite ihn die Erfahrung weiterhin. „Ich habe das Gefühl, dass der Krebs im Rückspiegel immer noch zu sehen ist“, sagte Coulier. Gerade deshalb möchte er seine Geschichte nutzen, um andere Menschen auf die Bedeutung regelmäßiger Vorsorgeuntersuchungen aufmerksam zu machen. „Früherkennung ist wirklich unglaublich wichtig“, betonte der Schauspieler.