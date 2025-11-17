Musik Dave Mustaine: Letztes Megadeath-Konzert soll auf dem Mond stattfinden

Dave Mustaine - Avalon - Austin - August 2021 BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.11.2025, 18:00 Uhr

Der Musiker würde es lieben, außerhalb der Erde für die Metal-Fans aufzutreten.

Dave Mustaine möchte, dass Megadeth im Weltraum auftreten.

Die Thrash-Metal-Legenden bereiten sich gerade auf ihre Abschiedstournee und ihr letztes Album im Jahr 2026 vor, doch der Frontmann hat verraten, dass er gerne ein letztes Konzert auf dem Mond spielen würde. „Ich hoffe, wir werden da oben im All spielen. Ich denke, das wäre ein wirklich passender Höhepunkt“, erklärte er gegenüber ‚Metal Hammer‘. Der 64-Jährige fügte hinzu: „Ein Konzert auf dem Mond, eine richtige Mondlandung – das wäre cool. Ich habe gesehen, dass sie eine ganze Reihe von Promis ins All geschickt haben, und da dachte ich: ‚Nun ja, wenn die, warum nicht ich?'“

Dave beobachte einfach, „wie sich das alles entwickelt“. Der Musiker ist sehr angetan von den aktuellen Entwicklungen in der Raumfahrtindustrie. „Ich weiß, dass Elon Musk und Richard Branson an interstellarem Reisen gearbeitet haben. Ich glaube, die Menschen werden viel früher ins All reisen, als man denkt“, zeigte er sich überzeugt.

Auf die Frage, ob er auf einen anderen Planeten ziehen würde, sofern es möglich wäre, überlegte Dave: „Ich glaube schon, dass das passieren wird. Die Frage ist: Werden Menschen auf dem Mond leben können?“ Er persönlich würde nie auf einem Planeten leben wollen, „der nicht die Welt ist, auf der wir leben“. Der Megadeth-Star ergänzte: „Die Leute haben über eine Reise zum Mars gesprochen, aber alles, was ich mir vorstellen kann, ist jemand, der plötzlich sagt: ‚Oh! Ich habe meine Zahnbürste vergessen!‘ Das wäre der längste Flug überhaupt!“