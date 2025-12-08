Musik Dave Mustaine löst Megadeth wegen gesundheitlicher Probleme auf

Dave Mustaine - Download 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.12.2025, 14:00 Uhr

Der Musiker spricht über seinen Entschluss, die Metal-Band in Rente zu schicken.

Dave Mustaine hat aus gesundheitlichen Gründen beschlossen, Megadeth nach einer letzten Tour aufzulösen.

Die Band wird nächstes Jahr in Rente gehen, nachdem sie ihre Abschiedstour beendet und ein letztes Album veröffentlicht hat. Frontmann Dave verriet nun, dass er sich von Megadeth zurückziehen wolle, weil er wegen Arthritis und Rückenproblemen „nicht jede Nacht hundert Prozent geben kann“.

In der Radiosendung ‚Trunk Nation With Eddie Trunk‘ von ‚SiriusXM‘ erklärte Dave: „Es hat sich schon lange abgezeichnet – nur körperliche Dinge, die mit meinen Händen los waren … Meine Hände haben mich im Stich gelassen. Und es gab andere Probleme wegen allem, was in meinem Nacken und Rumpf los war.“

Der 64-Jährige schilderte: „In dem gesamten Bereich gibt es Arthritis und Bandscheiben, die hervortreten. Ich habe einen gebrochenen Lendenwirbel. Natürlich habe ich meinen Rücken operativ versteifen lassen, oben bei den Schultern, am Nacken.“ Für ihn war es deshalb ein logischer Schritt, seine Musikkarriere zu beenden. „Ich habe immer gesagt, dass ich anfangen würde, darüber nachzudenken, kürzer zu treten, wenn ich nicht mehr jede Nacht hundert Prozent geben kann“, sagte er.

Die Entscheidung sei gefallen, nachdem die Band ihr letztes selbstbetiteltes Album aufgenommen hatte. „Wir haben das Album fertiggestellt, und ich denke, wir haben einen guten Job gemacht. Aber es gab eine Phase, in der wir arbeiteten, und ich sagte zu meinem Manager … ‚Ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchhalte. Meine Hände tun wirklich weh'“, gestand er.

Damals hätte Dave jedoch nicht gedacht, dass es tatsächlich zur Band-Auflösung kommen würde. „Ich wollte das eigentlich nicht in Gang setzen. Ehrlich gesagt habe ich nur ein Gespräch geführt, und es wurde daraus, dass ich mit den Jungs in der Band sprach, darüber schlief, mit meiner Familie sprach und betete“, erzählte er.