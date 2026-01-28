Musik Dave Mustaine: Seine körperlichen Probleme bedeuteten das Ende für Megadeth

Dave Mustaine - Download 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.01.2026, 11:00 Uhr

Der Musiker wusste, dass er nicht viel länger mit der Thrash-Metal-Band auf der Bühne stehen könnte.

Dave Mustaine wusste, dass Megadeth enden mussten, nachdem ihn bei der Arbeit am letzten Album körperliche Probleme eingeholt hatten.

Der 64-jährige Gitarrist sprach offen über das kürzlich veröffentlichte 17. und zugleich letzte Album der legendären Thrash-Metal-Band, das am 23. Januar erschien. Er gab zu, dass ihm „auf halber Strecke“ des Entstehungsprozesses klar wurde, dass dies das Ende sein würde. Gegenüber ‚NME‘ enthüllte er: „Meine Hände taten weh, und ich hatte wegen Arthritis ohnehin schon Probleme damit. Dann kam noch eine Taubheit dazu, weil mein Nacken versteift wurde – mein Hals wurde einmal von einem Chiropraktiker gebrochen –, also habe ich eine Metallplatte mit ein paar Schrauben im Nacken … meine Hände waren also ohnehin schon ziemlich mitgenommen.“

All das habe schließlich zu seiner Entscheidung geführt, Megadeth in den Ruhestand zu schicken. „Ich habe immer gesagt: Wenn ich das Gefühl habe, dass ich es nicht mehr kann, dann ist es Zeit, aufzuhören“, erklärte er. Dave gab zu, dass die Studioarbeit eine „wirklich schwierige Zeit“ war. Deshalb habe er das Gespräch mit seinem Management gesucht, zu dem auch sein Sohn Justis Mustaine gehört. „Er meinte: ‚Wir sollten wahrscheinlich darüber reden, denn diese Tour wird sich vermutlich über zwei, drei, vielleicht sogar vier Jahre ziehen. Dann bist du noch ein bisschen älter … was passiert dann?'“, schilderte der Musiker.

Dave beschrieb die Entscheidung als „bittersüß“, betonte jedoch, dass sie von allen Bandmitgliedern unterstützt wurde. „Wenn ich gesagt hätte: ‚Hey, ich bin alt und will das sowieso nicht mehr machen‘, wäre das eine Sache – aber das ist nicht die Wahrheit. Ich halte mich einfach an mein Wort: Wenn ich an einen Punkt komme, an dem ich meinen Job nicht mehr zu 100 Prozent machen kann, würde ich darüber sprechen, aufzuhören“, sagte er.