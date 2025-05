Stars David Beckham leitet neue Eigentümergruppe von Salford City

David Beckham arrives at the Boss fashion show - Millan - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.05.2025, 18:17 Uhr

David Beckham ist „erfreut“, Teil der neuen Eigentümergruppe des Salford City FC zu sein.

Der 50-jährige ehemalige Kapitän der englischen Nationalmannschaft und sein Ex-Teamkollege Gary Neville führen eine neue Eigentümergruppe des Fußballteams der League Two an. D

avid, der im Alter von 14 Jahren zu Manchester United wechselte, sagte in einer Erklärung: „Ich bin in Salford aufgewachsen. Ich habe so schöne Erinnerungen an die Zeit, in der ich dort gelebt habe, und der Ort und seine Menschen spielten eine so wichtige Rolle in meinem frühen Leben im Fußball.“ David wurde 2019 zum ersten Mal Anteilseigner von Salford, und die Fußballikone ist „erfreut“, den Verein in sein nächstes Kapitel zu führen. Er sagte: „Salford City ist das Herz seiner Gemeinde. Es hat eine reiche Geschichte und ich freue mich, Teil des nächsten Kapitels zu sein.“

David ist auch Miteigentümer des amerikanischen Fußballteams Inter Miami. Und die Sportlegende beschrieb den Besitz des Teams kürzlich als die „größte Herausforderung“ seiner Karriere. Er sagte gegenüber ‚People‘: „Als wir es zum ersten Mal ankündigten, dachte ich, dass wir das Team in ein paar Jahren zum Laufen bringen würden.“ Davids Ambitionen für den Verein erlebten aber eine Reihe von Rückschlägen und Verzögerungen, bevor er es schaffte, das Projekt auf den Weg zu bringen. Er ist jedoch begeistert von den Fortschritten von Inter Miami in den letzten Jahren. Er sagte: „Es war die größte Herausforderung, die ich in meiner Karriere und meinem Geschäftsleben hatte, aber es war die lohnendste.“