"War schon immer ein großer Royalist" David Beckham schwärmt von Royal Family: „Werde immer ganz emotional“

Prinz William und David Beckham bei einem gemeinsamen Event im Oktober 2024 bei London. (lau/spot)

SpotOn News | 22.01.2025, 20:51 Uhr

Auf die britische Royal Family um König Charles III. angesprochen, kam Fußballer David Beckham bei einem Auftritt in Davos aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.

In den vergangenen Monaten schien die Verbindung zwischen der britischen Royal Family und Fußballstar David Beckham (49) noch einmal enger geworden zu sein. So ernannte König Charles III. (76) den Ex-Kicker und heutigen Fußballteam-Eigentümer erst im Sommer zum Botschafter seiner royalen Stiftung The King's Foundation. Zu Gast beim Weltwirtschaftsforum in Davos schwärmte Beckham jetzt seinerseits in den höchsten Tönen von den britischen Royals.

David Beckhams Freundschaft mit Thronfolger Prinz William

"Ich werde immer ganz emotional, wenn ich über etwas spreche, das mit unserer königlichen Familie zu tun hat, denn ich war schon immer ein großer Royalist", offenbarte der 49-Jährige während eines Interviews am 21. Januar in der Schweiz. Der ehemalige Spieler von Manchester United und Real Madrid sei "in einem Haushalt aufgewachsen, der alles, was mit der königlichen Familie zu tun hat, verehrt und geliebt hat".

Erst vor einigen Monaten hatten Beckham und Thronfolger Prinz William (42) für Schlagzeilen gesorgt, als sie in London gemeinsam zwei neu angeschaffte Rettungshubschrauber der London's Air Ambulance Charity inspizierten, die durch Spendengelder gekauft werden konnten.

"Im Laufe der Jahre habe ich viel mit dem Prinzen von Wales unternommen", erklärte Beckham in Davos in Bezug auf sein spezielles Verhältnis zum Thronfolger und Sohn von König Charles. Er sei immer da gewesen, "wenn er mich gebeten hat, mich für etwas zu engagieren". Beckham verriet weiter: "Wann immer der Prinz von Wales mir eine Nachricht schickt und sagt: 'Du musst dies tun' oder 'Sei da', ist es immer ein 'Ja'."

"Er interessiert sich für Bienen, ich mich für Bienen"

Als König Charles III. ihn indes bat, als Botschafter seiner Wohltätigkeitsorganisation tätig zu werden, sei Beckhams Mutter Sandra West "in Tränen ausgebrochen", verriet der ehemalige Star-Kicker weiter. "Sie weiß, dass meine Großeltern stolz darauf gewesen wären, dass ich eine so wichtige Rolle innerhalb der königlichen Familie und ihrer Wohltätigkeitsorganisationen gespielt habe", so Beckham.

Auch über persönliche Gemeinsamkeiten mit dem britischen Monarchen plauderte der Ehemann von Victoria Beckham (50) in der Schweiz. "Er interessiert sich für Bienen, ich mich für Bienen. Er liebt das Landleben, ich liebe das Landleben", verriet er.