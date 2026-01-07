Musik David Bowies Song ‚Heroes‘ erlebt riesigen Streaming-Boom nach ‚Stranger Things‘-Finale

Joe Keery November 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.01.2026, 18:00 Uhr

David Bowies Song 'Heroes' erlebt riesigen Streaming-Boom nach 'Stranger Things'-Finale.

David Bowies Song ‚Heroes‘ verzeichnet einen massiven Anstieg der Streaming-Zahlen, nachdem er im Finale von ‚Stranger Things‘ zu hören war.

Der 1977 erschienene Titel lief am Neujahrstag (01. Januar) zum Ende der epischen Sci-Fi-Serie auf Netflix, was die Streams des Songs um fast 500 Prozent in die Höhe trieb. Laut Luminate-Daten, die ‚Rolling Stone‘ vorliegen, hatte der Song in den letzten fünf Monaten durchschnittlich etwa 94.000 digitale Streams pro Tag. Nach dem Finale stiegen die Zahlen jedoch dramatisch an: Am Neujahrstag erreichte ‚Heroes‘ 342.000 Streams, einen Tag später 456.000 und am 3. Januar sogar 470.000 Streams.

Die ‚Stranger Things‘-Schöpfer, die Duffer Brothers, enthüllten, dass es einer der Darsteller war – Joe Keery, der in der Serie Steve Harrington spielt –, der die Idee hatte, Bowies ikonischen Song im Schluss der Episode zu verwenden. Ein Peter-Gabriel-Cover des Titels war bereits in früheren Staffeln der Show zu hören, und Joe Keery war der Meinung, dass Bowies Original perfekt für das Serienende passen würde. Ross Duffer sagte gegenüber ‚Tudum‘: „Es war tatsächlich Joe Keery, der vorgeschlagen hat, die Bowie-Version zu nehmen. Sobald Joe das gesagt hatte, wussten wir sofort, dass es der richtige Song für das Finale ist, weil er in gewisser Weise ein Anthem für ‚Stranger Things‘ ist.“

‚Heroes‘ lief über animierte Credits, die für die letzte Episode vom Designstudio Imaginary Forces erstellt wurden. Bereits 2022 erreichte Kate Bushs Song ‚Running Up That Hill‘ von 1985 die Spitze der britischen Charts, nachdem er in der vierten Staffel von ‚Stranger Things‘ verwendet wurde. Danach bedankte sich Kate Bush auf ihrer Webseite bei den Duffer Brothers für das Comeback ihres Songs.