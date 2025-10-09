Musik David Ellefson hofft, dass die Abschiedstournee der Band kein Trick ist

Megadeth - 2022 in Oslo, Norway - getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.10.2025, 18:00 Uhr

Ehemaliger Megadeth-Bassist David Ellefson hofft, dass die Abschiedstournee der Band kein Trick ist.

Der frühere Megadeth-Bassist David Ellefson hat angedeutet, dass die letzte Tournee und das letzte Album der Band möglicherweise nur ein Mittel sein könnten, um „Ticketverkäufe anzukurbeln“.

Der 60-jährige Musiker war von 1983 bis zur Auflösung der Band 2002 sowie erneut von 2010 bis 2021 Bassist und Background-Sänger der Thrash-Metal-Band. Nachdem Frontmann Dave Mustaine (64) ihr letztes, selbstbetiteltes Album für 2026 und eine Abschiedstour angekündigt hatte, äußerte Ellefson Zweifel, ob die Band danach wirklich aufgelöst wird oder ob es nur eine Taktik ist, um mehr Tickets zu verkaufen. Er sagte gegenüber ‚Alternative Nation‘: „Wir haben diesen Film schon einmal gesehen: Ticketverkäufe steigern, verschwinden, und dann kommen die größeren Angebote, nachdem alle ein paar Jahre weg waren. Ich meine, wir haben gesehen, wie das funktioniert.“

Ellefson hofft, dass Mustaine das Richtige tut und mit „Würde und Anstand“ von der Bühne geht. Er fügte hinzu: „Aber, schau, wenn Dave [Mustaine, Gesang/Gitarre] es beenden muss, weil er genug hat und alles durchgemacht hat, dann hey, weißt du was? … Gott segne dich, Bruder. Beende es mit Anstand und geh, genieße den Rest deines Lebens. Wenn er es wirklich beendet, dann bitte mit Würde und Anstand – tu, was du sagst, und meine, was du sagst.“ Ellefson erklärte weiter: „Wenn man es wirklich beenden muss, dann beendet es, legt es beiseite und genießt den Rest eures Lebens.“

Der Ex-Bassist schlug vor, der beste Weg, Abschied zu nehmen, sei ähnlich wie bei Black Sabbaths ‚Back To The Beginning‘-Konzert in diesem Sommer, bei dem alle ursprünglichen Mitglieder wieder zusammenkamen. Er erklärte: „Was wir in Birmingham gesehen haben, war meiner Meinung nach zu 100 Prozent der richtige Weg, um sich zu verabschieden.“