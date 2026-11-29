Film David Fincher: Ist ‚The Further Mis-Adventures of Cliff Booth‘ sein letzter Film?

David Fincher at special screening of The Killer - Getty - October 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.11.2026, 13:00 Uhr

David Fincher hat eingeräumt, dass 'The Further Mis-Adventures of Cliff Booth' möglicherweise sein letzter Film sein könnte.

David Fincher könnte mit ‚The Further Mis-Adventures of Cliff Booth‘ seinen letzten Film gedreht haben.

Der Regisseur räumte ein, dass sich seine Prioritäten nach mehr als 40 Jahren in der Filmbranche verändert hätten. Zudem wolle er künftig nicht mehr so lange Arbeitstage am Set verbringen. Inzwischen fehle ihm auch die Geduld, die er früher gehabt habe, erklärte Fincher im Podcast ‚The Big Picture‘ von ‚The Ringer‘. Dabei ließ der US-Amerikaner durchblicken, dass er seine Karriere nach diesem Film möglicherweise beendet. „Im Ernst, ich könnte mir vorstellen, dass dies mein letzter Film ist. Nicht, weil ich ihn gehasst hätte oder weil die Leute ihn nicht verstanden hätten. Aber ich bin 64 Jahre alt und führe seit meinem 20. Lebensjahr Regie“, erklärte Fincher.

Damals habe er über ein außergewöhnliches technisches Wissen verfügt und sich mit fachlicher Autorität mit den meisten Abteilungsleitern austauschen können. Heute hätten sich seine Interessen erweitert und seine Geduld sei nicht mehr dieselbe. „Ich habe das Gefühl, dass es nach hundert Jahren Filmgeschichte an der Zeit ist, sich mit etwas auseinanderzusetzen, und die Menschen allmählich verstehen müssen, dass der größte Schaden, der dem Kino jemals zugefügt wurde, die Vorstellung ist, den Produktionsprozess industrialisieren zu können“, sagte der 64-Jährige. Geschichten zu erzählen sei etwas sehr Persönliches.

Auch seine Arbeitszeiten seien inzwischen ein Thema. Fincher erklärte, er wolle nicht länger als zehn Stunden täglich arbeiten. Bei den Dreharbeiten zu seinem aktuellen Film seien es jedoch zwölf Stunden gewesen. Um 20 Uhr abends sei es für ihn höchste Zeit, ins Bett zu gehen. Darüber hinaus sprach der ‚Fight Club‘-Regisseur über den Einsatz künstlicher Intelligenz bei der Postproduktion von ‚The Further Mis-Adventures of Cliff Booth‘. In dem Film übernimmt Brad Pitt erneut seine Rolle als Stuntman Cliff Booth aus ‚Once Upon a Time … in Hollywood‘.

Fincher betonte, dass die KI lediglich dazu eingesetzt worden sei, die Arbeit „echter Menschen“ zu verbessern. Rund fünf Prozent des Films seien mit herkömmlichen Verfahren zur automatisierten Dialognachbearbeitung bearbeitet worden. KI sei außerdem eingesetzt worden, um Dialoge zu bereinigen und bei Bedarf den Ton einer Aufnahme mit der schauspielerischen Leistung einer anderen Aufnahme abzugleichen. Den umstrittenen Einsatz der Technologie bezeichnete Fincher als „befreiend“.