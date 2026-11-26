Film David Fincher bezeichnet DC Studios als „dysfunktional“ und möchte James Gunns bisherigen Job nicht übernehmen

David Fincher at special screening of The Killer - Getty - October 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.11.2026, 00:30 Uhr

David Fincher hält DC Studios für ein grundsätzlich „dysfunktionales“ Unternehmen und würde nur ungern die Verantwortung übernehmen, die bislang bei James Gunn lag.

Anfang November war bekannt geworden, dass der ‚Guardians of the Galaxy‘-Regisseur und Peter Safran nach vier Jahren als gemeinsame Geschäftsführer des Comicfilmstudios zurücktreten werden.

Das Duo hatte 2022 die Leitung des Studios übernommen und seither die Kinofilme ‚Superman‘, ‚Supergirl‘ und ‚Clayface‘ sowie die Serien ‚The Penguin‘, ‚Lanterns‘ und die zweite Staffel von ‚Peacemaker‘ herausgebracht. Obwohl Gunn und Safran bereits Pläne für ein ganzes Jahrzehnt ausgearbeitet hatten, werden sie am 1. Dezember offiziell von ihren Posten zurücktreten und durch den ehemaligen Marvel-Chef Jeremy Latcham ersetzt.

Fincher, zu dessen bekanntesten Regiearbeiten ‚Fight Club‘, ‚Gone Girl – Das perfekte Opfer‘ und ‚The Social Network‘ gehören, hält die Leitung des Studios trotz seiner zahlreichen erfolgreichen Figuren und Franchises für eine schwierige Aufgabe. In Josh Horowitz‘ Podcast ‚Happy Sad Confused‘ erklärte der Filmemacher: „Ich schaue mir James Gunn an und denke: ‚Der hat größere Eier als ich. Ich würde DC mit all seinen dysfunktionalen Strukturen nicht übernehmen wollen. Seine ureigene DNA ist geradezu dysfunktional.'“

Zuvor hatte Fincher bereits verraten, dass ihm die Leitung der Vorgängerserie ‚Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht‘ angeboten worden sei. Den Posten als Showrunner habe er jedoch abgelehnt, noch bevor das Projekt zu Amazon gekommen sei. Seine damalige Reaktion beschrieb er mit den Worten: „Auf keinen Fall.“ Für ihn sei das Projekt eine Erweiterung von Unternehmensinteressen gewesen.

Die auf den Werken von J.R.R. Tolkien basierende Serie wurde schließlich von J.D. Payne und Patrick McKay entwickelt. Zu den Hauptdarstellern gehören Morfydd Clark als Galadriel, Charlie Vickers als Sauron und Robert Aramayo als Elrond. Die dritte Staffel feierte am 11. November bei Prime Video Premiere. Trotz seiner Vorbehalte gegenüber Superhelden-Franchises hatte Fincher bereits in den 1990er-Jahren eine eigene Idee für einen Batman-Film vorgestellt. Damals wollte er die düsteren Seiten von Gotham City erkunden. Rückblickend sieht er Parallelen zwischen seinem Konzept und Matt Reeves‘ ‚The Batman‘ aus dem Jahr 2022 mit Robert Pattinson in der Hauptrolle.

Finchers neuer Film ‚The Further Mis-Adventures of Cliff Booth‘ ist inzwischen erschienen. Das Drehbuch stammt von Quentin Tarantino, während Brad Pitt erneut jene Figur verkörpert, für die er in ‚Once Upon a Time in Hollywood‘ einen Oscar als bester Nebendarsteller gewann. Die Handlung spielt 1977 in Los Angeles, acht Jahre nach den Ereignissen des Vorgängerfilms. In weiteren Rollen sind Elizabeth Debicki als Künstleragentin Karen Crosby und Scott Caan als Fernsehstar Charlie Peters zu sehen.