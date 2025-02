Stars David Johansen: Der Frontmann der New York Dolls kämpft seit 10 Jahren gegen den Krebs

David Johansen - Friars Club Icon Awards - NYC - September 21st 2016 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.02.2025, 09:00 Uhr

Der Frontmann der New York Dolls, David Johansen, kämpft gegen Krebs im vierten Stadium.

Der 74-jährige Musiker, der auch mit seinem Alter Ego Buster Poindexter berühmt wurde, kämpft seit zehn Jahren heimlich gegen die Krankheit und steht nun vor schweren gesundheitlichen und finanziellen Problemen, wie seine Tochter Leah Hennessy verriet. Leah (34) teilte die Neuigkeiten am Montag (10. Februar) in einem Instagram-Post mit und kündigte gleichzeitig eine Spendenkampagne in Zusammenarbeit mit dem Sweet Relief Musicians Fund an, der Künstler unterstützt, die sich medizinischen Herausforderungen stellen müssen. Sie schrieb: „David ist eine Legende, aber er ist auch mein sehr realer, sehr kranker Vater.“

Laut Leah wird ihr Vater seit fast einem Jahrzehnt intensiv wegen Krebs im 4. Stadium behandelt. Sie fügte in einer Erklärung auf der Website der Wohltätigkeitsorganisation Sweet Relief hinzu: „Vor fünf Jahren entwickelte sich der Krebs zu einem Hirntumor. Seitdem gab es immer wieder Komplikationen. Er hat seine Diagnose nie öffentlich gemacht, da er und meine Mutter Mara im Allgemeinen sehr private Menschen sind, aber wir fühlen uns gezwungen, dies jetzt mitzuteilen, da unsere Familie mit einer immer größeren finanziellen Belastung konfrontiert ist.“

Leah erklärte, dass ihr Vater im vergangenen Jahr einen schweren Sturz erlitten habe und operiert werden musste. „David war bettlägerig und arbeitsunfähig. Aufgrund des Traumas hat sich Davids Krankheit exponentiell verschlimmert, und meine Mutter kümmert sich rund um die Uhr um ihn.“ In einer vom ‚Rolling Stone‘ veröffentlichten Erklärung sagte David: „Wir leben schon lange mit meiner Krankheit, haben immer noch Spaß, sehen Freunde und Familie, machen weiter, aber dieser Sturz am Tag nach Thanksgiving hat uns wirklich auf eine ganz neue Ebene der Entkräftung gebracht. Das sind die schlimmsten Schmerzen, die ich in meinem ganzen Leben erlebt habe. Ich war nie jemand, der um Hilfe bittet, aber das ist ein Notfall. Ich danke Ihnen.“

Ziel der Spendenaktion ist es, die Kosten für Vollzeitpflege, Physiotherapie und den täglichen Lebensunterhalt zu decken.