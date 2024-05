Musik David Sanborn: Grammy-Gewinner mit 78 verstorben

David Sanborn - April 2022 - Miramar Jazz Festival - Florida - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.05.2024, 18:00 Uhr

Der Saxofon-Künstler David Sanborn ist im Alter von 78 Jahren gestorben.

Der Grammy-Preisträger hatte seine Karriere damit verbracht, mit Musiklegenden wie Stevie Wonder, den Rolling Stones und David Bowie zu spielen. 2018 wurde bei ihm Prostatakrebs diagnostiziert, und obwohl er geplant hatte, weiter aufzutreten, erlag er am Sonntagnachmittag (12. Mai) der Krankheit.

In einem Statement auf Instagram heißt es: „Mit traurigem und schwerem Herzen teilen wir Ihnen den Verlust des international bekannten, sechsfachen Grammy-Preisträgers und Saxophonisten David Sanborn mit. Herr Sanborn verstarb am Sonntagnachmittag, den 12. Mai, nach einem langen Kampf gegen Prostatakrebs mit Komplikationen. Herr Sanborn hatte seit 2018 mit Prostatakrebs zu kämpfen, konnte aber bis vor kurzem seinen normalen Konzertplan aufrechterhalten. Tatsächlich hatte er bereits Konzerte bis 2025 geplant.“

David erkrankte in seiner Jugend an Kinderlähmung und begann, Saxophon zu spielen, nachdem ein Mediziner vorgeschlagen hatte, dass es seine geschwächten Brustmuskeln stärken und seine Atmung verbessern könnte. In den späten 1960er-Jahren trat er der Paul Butterfield Blues Band bei. Er trat mit ihnen beim Woodstock-Musikfestival auf, machte aber später Karriere in der Jazzszene und veröffentlichte zwischen 1975 und 2015 insgesamt 26 Soloalben. In der Erklärung wurde David – der von seiner Frau Alice Soyer, die auch eine Musik-Kollegin war, überlebt wird – als „bahnbrechende Figur“ in seinem Genre bezeichnet. Die traurige Verkündigung schloss mit den Worten: „David Sanborn war eine bahnbrechende Figur in der zeitgenössischen Pop- und Jazzmusik. Es wurde gesagt, dass er „das Saxophon wieder in den Rock’n‘Roll zurückbrachte.“