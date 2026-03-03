Stars Dax Shepard erinnert sich in neuen Memoiren an Missbrauch

Dax Shepard - SiriusXM studios - Sept 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.03.2026, 09:00 Uhr

Der Podcaster wagt einen mutigen Schritt nach vorne: In seiner Autobiografie thematisiert er seine Erfahrungen mit Missbrauch.

Dax Shepard spricht in seinen neuen Memoiren offen über seine Missbrauchserfahrungen.

Der US-Schauspieler hatte bereits 2020 öffentlich gemacht, dass er als Kind sexuell missbraucht wurde. Nun bestätigte er, dass er in seinem kommenden Buch sehr ehrlich über diese schmerzhaften Erlebnisse schreiben wird. In seinem Podcast ‚Armchair Expert‘ sagte der 51-Jährige: „Ich habe hier jahrelang erwähnt, dass ich missbraucht wurde, und allein das auszusprechen war schon eine Hürde. Irgendwann konnte ich das ganz offen sagen. Das war okay.“

Derzeit sei er mit dem Schreiben seiner Autobiografie beschäftigt. „Das letzte Jahr drehte sich im Grunde darum: Habe ich den Mut, die Details aufzuschreiben? Denn die Details gehörten immer mir“, erklärte er. „Ich wollte nicht, dass sich jemand vorstellt, wie ich das erlebt habe. Es ist seltsam, dass das immer noch eine Mauer zwischen mir und meiner Scham war.“

Dax – der mit seiner Ehefrau Kristen Bell die Töchter Lincoln (12) und Delta (11) hat – gab zu, dass es schwer war, die Erlebnisse für das Buch noch einmal durchzugehen. „Ich wette, ich habe vier Monate gebraucht, um diese Geschichte aufzuschreiben. Und während ich schrieb, dachte ich ständig daran, dass Menschen das über mich wissen werden – und wie verletzlich sich das anfühlt“, räumte er ein.

Währenddessen sei der Podcaster sehr emotional gewesen und habe verschiedene Symptome erlebt. „Ich hatte merkwürdige Stimmungsschwankungen und vergaß manchmal, dass genau das der Grund dafür war. Aber ich habe es beendet – und allein dass es jetzt existiert, fühlt sich an, als wäre eine große Last von meinen Schultern gefallen“, zeigte er sich erleichtert.