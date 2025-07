Stars Dax Shepard lässt seine Kinder fluchen

Dax Shepard and Kristen Bell - 2019 - Golden Globes - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.07.2025, 09:00 Uhr

Dax Shepard erlaubt seinen Kindern zu fluchen.

Der 50-jährige Schauspieler, der mit der Schauspielerin Kristen Bell die Töchter Lincoln (12) und Delta (10) hat, verriet, dass er kein Problem damit hat, vor seinen Kindern zu fluchen. Ihn stört es auch nicht, wenn seine Kinder fluchen, „wenn es nötig ist“.

Shepard sagte in seinem Podcast ‚Armchair Expert‘: „Ich fluche voll vor meinen Kindern. Sie dürfen fluchen, nicht ungestraft, aber wenn es nötig ist und sie es tun und es im Haus und nicht in einem Restaurant geschieht, ist es in Ordnung. Ich verteidige es, indem ich den Mädchen sage: ‚Hey, das sind Geräusche, die aus eurem Mund kommen, und ihr bestimmt, was sie für euch bedeuten.'“ Der Darsteller gab auch zu, dass seine Kinder in der Schule mit Schimpfwörtern konfrontiert sind. Er fügte hinzu: „Man will einfach nicht, dass sie es vor einem Lehrer sagen.“

In der Zwischenzeit verriet Shepards Ehefrau Kristen Bell, dass sie versucht, ein positives Beispiel für ihre Kinder zu sein. Sie erklärte, dass sie und ihr Mann versuchen, mit ihren Problemen auf die gesündeste Art und Weise umzugehen, so dass ihre Kinder von ihrem Beispiel lernen können. Bell, die seit 2013 mit Dax verheiratet ist, erzählte ‚People‘: „Wir versöhnen uns immer vor ihnen, wenn jemand bissig oder frustriert wird oder sich streitet, was wir alle tun. Wir lassen […] unsere Konfliktlösung, nicht hinter verschlossenen Türen stattfinden.“