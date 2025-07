Stars Dax Shepard überrascht mit einem Nacktfoto seiner Frau Kristen Bell

Bang Showbiz | 16.07.2025, 09:00 Uhr

Der Schauspieler postete zum Anlass ihrer Emmy-Nominierung ein Nacktbild seiner Ehefrau.

Dax Shepard hat ein Nacktfoto seiner Frau Kristen Bell gepostet, auf dem sie eine Yoga-Pose ausführt – zur Feier ihrer allerersten Emmy-Nominierung. Die 44-jährige Schauspielerin ist bei den diesjährigen Emmy Awards in der Kategorie ‚Beste Hauptdarstellerin in einer Comedyserie‘ für ihre Rolle in der RomCom-Show ‚Nobody Wants This‘ nominiert. Kristen feierte ihre Nominierung, indem sie sich komplett auszog – abgesehen von knielangen blauen Socken – und die einbeinige Yoga-Pose ‚Herabschauender Hund‘ ausführte. Dax, 50, hielt den Moment fest und teilte das Bild mit seinen 4,1 Millionen Followern auf Instagram. Er schrieb: „Die Leute wissen vielleicht nicht, was alles hinter den Kulissen passiert, um eine Emmy-nominierte Leistung wie die von Kristen zu schaffen. Das hier war möglicherweise – oder auch nicht – ein Teil ihres Trainings, aber es fühlte sich richtig an. HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!!!!!“ Zum Glück für Kristen fügte Dax eine rote Box ein, um das Hinterteil seiner Frau zu verdecken.

In den sozialen Netzwerken kam das gewagte Foto des Hollywood-Pärchens derweil gut an. Es wurde mittlerweile über 122.000 Mal geliked und auch mehrere Promis kommentierten das Nacktfoto. Schauspielerin Gwyneth Paltrow schrieb: „Oh mein Gott, Dax.“ Die ehemalige ‚The Vampire Diaries‘-Darstellerin Nina Dobrev war ein großer Fan des Fotos und schrieb: „Hahahaha jaaaa los Mädchen! Wenn die Sonne rauskommt, kommen auch die Pobacken raus für einen Emmy!“

Auch wenn Kristen sich offensichtlich über die Nominierung freut, könnte sie bei der Verleihung leer ausgehen – denn die Konkurrenz ist stark. Die Comedy-Ikone tritt gegen Jean Smart aus ‚Hacks‘ an, die im letzten Jahr denselben Preis gewonnen hat, sowie gegen Ayo Edebiri aus ‚The Bear‘, die bereits zum zweiten Mal in Folge nominiert ist. Das Trio trifft außerdem auf Uzo Aduba aus ‚The Residence‘ und Quinta Brunson aus ‚Abbott Elementary‘. Dax und Kristen sind seit 2013 verheiratet und haben zwei Töchter: Lincoln (12) und Delta (10).