Film DC-Chef James Gunn erklärt, warum ‚Supergirl‘ wie ‚Guardians of the Galaxy‘ ist

Bang Showbiz | 06.01.2026, 11:00 Uhr

Der Regisseur zieht Parallelen zwischen 'Guardians of the Galaxy' und dem kommenden Superheldenfilm mit Milly Alcock in der Hauptrolle.

‚Supergirl‘ ähnelt ‚Guardians of the Galaxy‘, weil der Film dem Originalmaterial „nicht religiös folgt“.

Der kommende DC Universe-Blockbuster basiert lose auf Tom Kings Comicreihe ‚Supergirl: Woman of Tomorrow‘ (2022). DC-Chef James Gunn erklärte nun, dass der Film ähnlich wie seine ‚Guardians of the Galaxy‘-Trilogie funktionieren werde: ‚Supergirl‘ behalte den „Kern“ von Kings Geschichte bei, erkunde aber zugleich neue Wege.

Im ‚Variety Awards Circuit‘-Podcast sagte der 59-Jährige: „Ich denke, es ist eine Space-Fantasy, was in gewisser Weise wie ‚Guardians‘ ist, aber es basiert auf Tom Kings Buch. Wir folgen ihm nicht religiös, aber es enthält viele der Kernaspekte.“ Der Regisseur betonte, dass ‚Woman of Tomorrow‘ nicht eins zu eins adaptiert werde. „Wir nehmen Elemente davon“, erklärte er. „Der Ton, der allgemeine Ansatz und die Struktur sind davon inspiriert, aber wir erzählen nicht genau diese Geschichte.“ Gunn könne es kaum erwarten, dass die Leute Milly Alcock als die titelgebende kryptonische Heldin sehen. „Es wird großartig“, prophezeite er.

Der erste Trailer für ‚Supergirl‘ zeigt eine von der Welt gezeichnete Kara Zor-El (Alcock), die nach dem Untergang Kryptons durch den Weltraum treibt und an ihrem 23. Geburtstag ihren Schmerz betäubt. Als sie auf die rachsüchtige Ruthye (Eve Ridley) trifft, entstehen Szenen verlorener Welten, brutaler Kämpfe und ein Hinweis auf Lobo (Jason Momoa) – alles deutet auf eine kosmische Rachegeschichte hin, die dem DCU einen härteren, schärferen Ton verleiht. Der Film, der im Juni 2026 in die Kinos kommt, zeigt außerdem Matthias Schoenaerts als Krem von den Yellow Hills, Emily Beecham als Alura und David Krumholtz als Zor-El.