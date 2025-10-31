Musik Debbie Harry ist ‚gegen‘ die Idee, ohne ihre ‚originalen Jungs‘ als Blondie aufzutreten

Blondie performing at Manchester O2 Apollo, England on 11th November 2017 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.10.2025, 14:00 Uhr

Nach dem Tod von Schlagzeuger Clem Burke werden Blondie wohl nicht mehr unter ihrem ursprünglichen Namen auftreten.

Debbie Harry will nicht unter dem Namen Blondie auftreten, wenn ihre „originalen Jungs“ nicht dabei sind.

Nach dem Tod von Schlagzeuger Clem Burke im Alter von 70 Jahren im April und der Tatsache, dass Gitarrist Chris Stein (75) aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr auf Tour geht, ist die 80-jährige Frontfrau „dagegen“, den Bandnamen zu verwenden, wenn nur sie selbst und ein paar „Ersatzleute“ auftreten.

„Nun, Chris, Clem und ich waren die einzigen ursprünglichen Mitglieder, die Live-Shows spielten. Wir haben gerade Clem verloren, und Chris spielt nicht mehr… aber vielleicht könnte sich das noch ändern“, erklärte die Sängerin gegenüber ‚NME‘. „Im Grunde weiß ich es nicht. Ich mochte es nie, wenn nur ein originales Mitglied auftrat und alle anderen nur Ersatzleute waren.“

Trotzdem lobte sie die Musiker, mit denen sie bis zur letzten Tour gearbeitet habe, als „großartig“. Debbie fügte hinzu: „Ich arbeite mit ihnen seit meist mindestens fünf Jahren, und es war ein Privileg, mit [Sex Pistols’] Glen Matlock zusammenzuarbeiten, aber ich habe einfach das Gefühl, dass sie irgendwie mehr von der Identität verdienen.“

Die ‚Heart of Glass‘-Künstlerin erklärte, dass sie sich vorstellen könnte, Blondie-Songs wieder live zu spielen, jedoch unter einem anderen Namen. „Vielleicht, wenn ich irgendeine Version unter dem Dachbegriff Blondie umbenennen würde… wie ‚Blondie Presents‘, dann wäre ich versucht“, offenbarte sie. „Aber ich fühle mich einfach nicht wohl dabei, ohne meine originalen Jungs auf die Bühne zu gehen und es Blondie zu nennen. Das macht für mich keinen Sinn.“ Obwohl ihre Tage auf Tour vielleicht vorbei sind, werden Blondie im kommenden Frühjahr ein brandneues Studioalbum veröffentlichen: ‚High Noon‘, auf dem Clem posthum zu hören sein wird.