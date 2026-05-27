Musik Glen Matlock glaubt nicht an Sex-Pistols-Reunion

Glen Matlock - David Bowie: You're Not Alone Premiere - London - BANG Showbiz - April 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.05.2026, 10:00 Uhr

Glen Matlock glaubt nicht, dass es jemals zu einer Wiedervereinigung der Sex Pistols mit John Lydon kommen wird.

Der Gründungsbassist der legendären Punkband – der in der neuen Dokumentation ‚I Was A Teenage Sex Pistol‘, die denselben Titel wie seine 1996 erschienenen Memoiren trägt, seine Sicht auf die Geschichte der Band schildert – hat die Chancen heruntergespielt, dass er, Paul Cook und Steve Jones sich mit ihrem ehemaligen Frontmann versöhnen könnten.

Auf die Frage von ‚Billboard‘, ob sie ihn wieder aufnehmen würden, sollte er sich entscheiden, wieder beizutreten, hielt er inne und antwortete: „Das wird einfach nicht passieren.“ Matlock erklärte, dass Lydon, der Star von Public Image Ltd. und während seiner Zeit bei den Sex Pistols als Johnny Rotten bekannt war, für die neue Dokumentation nicht einmal angesprochen wurde. Er fügte hinzu: „Er hat [die Sex Pistols] mittlerweile hinter sich gelassen. Aber viel Glück für John; er hat das Public-Image-Ding am Laufen. Die Leute sagen, wir seien ohne John eine Tribute-Band, aber wir sind zu dritt, und er ist der einzige Public Imager. Ich glaube, er hat sich in eine Ecke eines sehr großen Flurs manövriert.“

Das verbleibende Trio der Hitmacher von Anarchy in the UK tourt immer noch, angeführt von Frank Carter – bekannt für seine Arbeit mit Gallows und als Frontmann von Frank Carter and the Rattlesnakes. Matlock erklärte: „Frank hat uns neues Leben eingehaucht. Es ist ein bisschen wie am Anfang der Band, als wir gerade erst anfingen, bevor John in die Schlagzeilen geriet.“