Stars Ariana Grande bedankt sich bei Fans nach emotionalem Auftakt der Eternal Sunshine-Tour

Ariana Grande - 83rd Annual Golden Globe Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.06.2026, 09:00 Uhr

Ariana Grande bedankt sich bei ihren Fans nach dem emotionalen Auftakt der Eternal Sunshine-Tour.

Ariana Grande hat zugegeben, dass es ihr „unmöglich erscheint, die richtigen Worte zu finden“, um sich bei ihren Fans zu bedanken, nachdem sie am Sonntagabend (07. Juni) ihre Eternal-Sunshine-Tour eröffnet hat.

Die 32-jährige Sängerin stand für den Auftakt der Tournee in Oakland im US-Bundesstaat Kalifornien auf der Bühne. Nach dem Konzert veröffentlichte sie auf Instagram mehrere Fotos des besonderen Abends und schrieb dazu: „Oakland, erste Nacht … Es fühlt sich im Moment unmöglich an, die richtigen Worte zu finden … deshalb sage ich vorerst einfach: Danke. Von ganzem Herzen.“

Außerdem erklärte sie, wie sehr sie ihre Fans vermisst habe, nachdem sie zuletzt 2019 auf Tour gewesen war. Ariana schrieb: „Ich liebe euch alle mehr, als Worte jemals ausdrücken könnten. Und ich habe euch vermisst. Danke.“ Unter den Kommentaren zu ihrem Beitrag befand sich auch einer von Demi Lovato, die schrieb: „Ich kann es kaum erwarten, diese Magie zu erleben!“ Ein weiterer Fan kommentierte: „Es fühlt sich wie ein Tagtraum an, dass das wirklich passiert ist. Obwohl ich keine Tickets habe, ist es unglaublich kraftvoll und bedeutungsvoll, das zu sehen.“ Andere Fans schrieben: „Ich weine immer noch. So, so wunderschön!“ und „Ich bin so stolz auf dich! Alles war einfach perfekt!“

Das Konzert umfasste elf Songs aus Arianas Album ‚Eternal Sunshine‘, das im März 2024 erschienen ist, darunter die Singles ‚We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)‘ und ‚Yes, And?‘. Darüber hinaus spielte sie auch Titel aus früheren Alben, darunter Stücke von ‚Positions‘, das 2021 veröffentlicht wurde. Außerdem präsentierte Ariana ihre neue Single ‚Hate that I Made You Love Me‘ aus ihrem kommenden Album ‚Petal‘. Den Abschluss der Show bildete ‚Rain On Me‘, wobei die Gesangsparts ihrer Kollaborationspartnerin Lady Gaga vorab aufgezeichnet eingespielt wurden.

Die Tour wird mit zwei weiteren Konzerten in der Oakland Arena fortgesetzt. Anschließend stehen fünf Auftritte in Los Angeles auf dem Programm, bevor Ariana weitere nordamerikanische Städte wie Austin (Texas) und Chicago besucht. Den Abschluss der Tour bildet eine zehn Konzerte umfassende Konzertreihe in der The O2 in London, die vom 15. August bis zum 1. September stattfinden wird.