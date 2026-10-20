Stars Demi Lovato glaubt, dass sie ein Leben lang mit ihrem Essverhalten kämpfen wird

Demi Lovato - LA Premiere Of Disney's "Camp Rock 3" - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.10.2026, 18:00 Uhr

Demi Lovato hat offen über ihre Essstörungen gesprochen. Die Sängerin betrachtet sich selbst nicht als "vollständig geheilt".

Demi Lovato glaubt, dass sie sich auch in Zukunft mit ihren Essstörungen auseinandersetzen muss.

Die Sängerin hat offen über ihre langjährigen Probleme mit Essen gesprochen. Trotz therapeutischer Unterstützung sieht sie sich nicht als vollständig geheilt. Im Podcast ‚Street You Grew Up On‘ mit Kerry Washington erklärte Lovato, dass sie nicht davon ausgehe, jemals vollständig über ihre Erkrankung hinwegzukommen. Sie halte dieses Ziel auch nicht für realistisch. „Ich glaube, dass Essen für den Rest meines Lebens ein Kampf sein wird, aber ein Kampf, mit dem ich umgehen kann“, betonte die 34-Jährige.

Zwar gebe es Tage, an denen sie ihren Körper nicht möge, inzwischen könne sie ihn jedoch eher akzeptieren. Lovato stehe heute an einem Punkt, an dem sie sich nicht mehr vor dem Spiegel für ihre Kurven kritisiere. Ihre ‚It’s Not That Deep‘-Tour sei ein wichtiger Teil ihres Heilungsprozesses gewesen. Vor dem Tourstart habe sie etwas zugenommen und sich große Sorgen darüber gemacht, wie das Publikum auf ihr Aussehen reagieren würde. Sie habe Angst gehabt, auf der Bühne zu stehen und anschließend online wegen ihres Körpers kritisiert zu werden.

Trotz ihrer Befürchtungen trat Lovato auf. „Niemand drehte sich um. Niemand stand auf und sagte: ‚Sie hat keine Konfektionsgröße 32.‘ Sie haben mich trotzdem geliebt und Freudentränen geweint, als ich für sie gesungen habe“, erinnerte sie sich. Die Ursachen ihrer Probleme mit dem Essen führt die ‚Confident‘-Interpretin bis in ihre Kindheit zurück. Als ihre jüngere Schwester Madison De La Garza geboren wurde, war Lovato etwa acht Jahre alt. Sie betonte, niemandem die Schuld geben zu wollen, doch damals habe sich die Aufmerksamkeit nicht mehr ausschließlich auf sie als jüngstes Kind gerichtet. Die Sängerin habe versucht, damit durch Essanfälle und übermäßiges Essen umzugehen.

Auch ihre Mutter Dianna De La Garza hatte mit einer Essstörung zu kämpfen. Lovato erinnerte sich daran, ganze Bleche voller Kekse gebacken und diese auf einmal gegessen zu haben. Als Teenager habe sie zunehmend verstanden, womit ihre Mutter zu kämpfen hatte. „Ich ahmte einiges von dem nach, was ich beobachtete. In dieser Zeit entwickelte ich eine Magersucht. Daraus wurde später Bulimie. Erst mit 18 Jahren suchte ich mir deswegen Hilfe“, erzählte sie.

Die jüngste Tournee habe ihr deutlich gemacht, worauf es im Leben wirklich ankomme. Die ‚Camp Rock‘-Darstellerin habe erkannt, dass sie schön sei, so wie sie ist. „Mein Wert hängt nicht von meinem Körper ab. Mein Mann liebt mich nicht wegen meines Körpers. Meine Familie liebt mich nicht wegen meines Körpers“, stellte Lovato klar. Entscheidend sei für sie vielmehr, ein guter Mensch zu sein.