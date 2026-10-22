Stars Demi Lovato: ‚Jutes hat so viel Frieden, Freude und Gelassenheit in mein Leben gebracht‘

Demi Lovato and Jutes (AKA Jordan Lutes) - April 2023 - Celebrity Ski & Smile Challenge -Utah -Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.10.2026, 11:00 Uhr

Demi Lovato und Jutes wurden erstmals 2022 miteinander in Verbindung gebracht und heirateten im Mai 2025.

Demi Lovato hat in ihrem Ehemann Jutes die große Liebe gefunden.

Erst vor Kurzem feierte das Paar seinen ersten Hochzeitstag. Im Mai 2025 hatten sich die beiden das Jawort gegeben. Demi ist mit dem 35-jährigen Musiker glücklicher denn je und schreibt ihm zu, ihr nach jahrelangen Kämpfen mit psychischen Problemen und Sucht zu mehr innerer Ruhe verholfen zu haben. In der aktuellen Folge des Podcasts ‚Street You Grew Up On‘ von Schauspielerin Kerry Washington schwärmte die ‚Sorry Not Sorry‘-Interpretin: „Ich habe auch meinen Partner gefunden. Das ist ein Geschenk. Er hat so viel Freude in mein Leben gebracht.“

Demi erklärte, dass sie sich zunächst intensiv mit sich selbst auseinandersetzen musste, um für eine gesunde und liebevolle Beziehung bereit zu sein. Therapien, Selbstreflexion und eine tiefgehende Suche nach sich selbst seien dafür unverzichtbar gewesen. Ohne diese Arbeit hätte sie die Liebe ihres Lebens womöglich nicht so wertschätzen können, räumte sie ein. „Ich glaube, er hat so viel Frieden, Freude und Gelassenheit in mein Leben gebracht. Ich habe einfach das Gefühl, in ihm mein Zuhause gefunden zu haben“, schwärmte die Sängerin.

Trotz ihrer erfolgreichen Musikkarriere stehen für Demi ihre persönlichen Beziehungen an erster Stelle. „Meine Beziehungen sind mir wichtiger als alles andere“, betonte sie. Jutes, ihre Familie und ihre engsten Freunde würden ihr dabei helfen, auf dem Boden zu bleiben. Auszeichnungen könnten ihr nicht das Glück geben, das sie zu Hause empfinde, erklärte die ‚Heart Attack‘-Künstlerin. Schließlich kehre sie nicht zu einem Preis nach Hause zurück, sondern zu ihren Hunden und ihrem Ehemann.

Erstmals miteinander in Verbindung gebracht wurden Demi und Jutes im Jahr 2022. Im Februar 2023 feierten sie bei Clive Davis‘ Pre-Grammy-Party ihren ersten gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich. Im Dezember desselben Jahres machte Jutes seiner Partnerin einen Heiratsantrag. Im Mai 2025 heirateten die beiden schließlich auf dem Anwesen Bellosguardo Estate in Santa Barbara, Kalifornien.