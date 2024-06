Stars Demi Lovato: So überwand sie ihre Drogensucht

Demi Lovato - May 2024 - Met Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.06.2024, 11:14 Uhr

Die Musikerin spricht über ihren harten Kampf gegen die Sucht.

Demi Lovato gewöhnte sich daran, „keine Hoffnung zu sehen“, als sie mit ihrer Sucht zu kämpfen hatte.

Die Sängerin litt viele Jahre lang an Drogensucht, einer Essstörung und anderen psychischen Problemen. Bei einer Diskussionsrunde im Center for Youth Mental Health sagte sie laut dem ‚People’-Magazine: „Ich war fünfmal in stationärer Behandlung und jedes Mal, wenn ich in ein Behandlungszentrum zurückkam, fühlte ich mich besiegt. Ich kenne diese Erfahrung aus erster Hand, aber ich glaube, der Hoffnungsschimmer kam, als ich anfing, mich anzustrengen und zu arbeiten, sei es in Form von Arbeit, einem Programm oder Gesprächen mit meinem Behandlungsteam und dem Aufbau von Beziehungen dort.“

Die 31-Jährige fügte hinzu: „Ich glaube, der Hoffnungsschimmer begann sich zu verändern, als ich anfing, Freude zu empfinden und die kleinen Dinge im Leben zu genießen. Und das war etwas, das mir vorher so fremd war, weil ich so daran gewöhnt war, keine Hoffnung zu sehen.“

Bei ihrem fünften Klinikaufenthalt habe sich alles anders angefühlt. „Ich hatte das Gefühl, den Tiefpunkt erreicht zu haben, und ich wusste, was ich tun musste, nämlich ein Leben in Genesung zu führen. Das war etwas, das ich so lange vor mir hergeschoben habe“, enthüllte die ‚Sorry Not Sorry‘-Interpretin.

Auch die richtigen Medikamente hätten ihr „enorm“ geholfen. Heute sieht Demi das Positive an ihren zahlreichen Rückschlägen: „Ich bin dankbar für die Dinge, die ich durchgemacht und überwunden habe.“