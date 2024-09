Musik Demi Lovato: So wird ihre neue Musik

Demi Lovato - May 2024 - Met Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.09.2024, 12:58 Uhr

Die Musikerin verrät, dass sie an neuen Songs arbeitet.

Demi Lovato schreibt „nichts als Liebeslieder und sexy Songs“.

Die Popsängerin hat bestätigt, dass sie an dem Nachfolger des 2022 erschienenen Albums ‚Holy Fvck‘ arbeitet. Obwohl sie ihren neuen Sound noch „herausfinden“ muss, gab die 32-Jährige zu, dass ein Großteil ihres Materials positiv ist, weil sie sich an einem „wirklich guten Ort“ befindet.

In der ‚Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘ verriet Demi: „Es ist wahr. Ich arbeite an neuer Musik. Ich bin gerade dabei, meinen Sound herauszufinden. Ich weiß nicht, wann es erscheint, aber es wird kommen, wenn ich bereit bin.“

Der Moderator fragte die Musikerin, ob es eine Mischung aus „fröhlichen und traurigen Songs“ sein werde, woraufhin sie antwortete: „Ich neige dazu, aus dem Ort zu schreiben, an dem ich mich gerade befinde. Denn es war tatsächlich wie… es war erstaunlich. Ich habe nichts als Liebeslieder und sexy Songs geschrieben, weil ich mich in einer wirklich guten Verfassung befinde. Es fühlt sich gut an, aus dieser Position heraus schreiben zu können.“

Demi schwärmte kürzlich davon, in ihrem Verlobten Jordan ‚Jutes‘ Lutes einen so unterstützenden Partner zu haben. Die ‚Confident‘-Hitmacherin erzählte dem ‚People‘-Magazin: „Weißt du, ich habe mein ganzes Leben auf ihn gewartet und ihn dabei zu haben, macht es noch viel schöner… Es ist sehr erdend, einen Partner zu haben, der so unterstützend, so liebevoll und fürsorglich ist. Und so ist es sehr einfach, mit ihm im Mittelpunkt zu stehen, weil ich ihn einfach so sehr liebe und er mich so toll behandelt.“