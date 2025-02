Stars Denise Richards: Sie bezeichnet sich und Charlie Sheen als „verkorkste“ Eltern

Denise Richards - Los Angeles - March 29th 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.02.2025, 09:00 Uhr

Der Star hat darüber gescherzt, dass sie und der Prominente ihre Kinder "verkorkst" hätten.

Die ‚Wild Things‘-Schauspielerin hat mit ihrem Ex-Mann die Kinder Sami (20) und Lola (19) sowie die 13-jährige Eloise, die sie allein adoptierte.

Richards ist der Meinung, dass die Tatsache, dass die Eltern ihrer Kinder im Rampenlicht stehen, ihre Töchter „verkorkst“ habe. Im Trailer zu ihrer neuen ‚Denise Richards and her Wild Things‘-Reality-Show verriet Denise in einem Gespräch mit Sami und Lola: „Ich schätze, dass ihr eine verkorkste Mutter und einen verkorksten Vater habt und deshalb haben wir jetzt verkorkste Kinder. Ich mache nur Witze!“ Daraufhin rief Sami, die als OnlyFans-Model arbeitet: „Oh mein Gott!“ Denise, die mit Aaron Phypers verheiratet ist, fügte hinzu, dass die Erziehung ihrer Kinder schwieriger geworden sei, je älter die Mädchen wurden: „Ich versuche einfach, die Familie zusammenzuhalten und diese Mädchen machen es einem so ver***** schwer. Die Leute denken immer, dass es so viel einfacher wird, wenn sie älter sind. Es wird schwieriger.“ In dem Trailer ist ein Clip zu sehen, in dem sich die Schwestern streiten und Sami sagt zu Lola: „Ich würde nicht so mit dir reden, wenn du nicht so eine Zicke wärst, Mann.“