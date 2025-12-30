Stars Denise Richards und Aaron Phypers aus Haus in Los Angeles geräumt

Bang Showbiz | 30.12.2025, 18:00 Uhr

Denise Richards und Aaron Phypers wurden aus ihrem Haus in Los Angeles geräumt.

Denise Richards und ihr entfremdeter Ehemann Aaron Phypers sind aus ihrem Haus in Los Angeles geräumt worden.

Obwohl die 54-jährige Schauspielerin nach der Trennung von ihrem 53-jährigen Partner bereits aus dem Haus mit sechs Schlafzimmern und fünf Badezimmern in Calabasas, Kalifornien, ausgezogen war, hat ein Richter des Los Angeles Superior Court einem Antrag ihres Vermieters John Karan stattgegeben, den Mietvertrag aufzulösen. Laut ‚Us Weekly‘ reichte Karan im November Klage gegen das Paar ein und behauptete, sie hätten seit Monaten keine Miete gezahlt und schuldeten ihm 84.000 US-Dollar an rückständiger Miete. Obwohl der Richter noch nicht über Schadensersatz entschieden hat, stimmte er zu, dass der Mietvertrag wegen ausbleibender Mietzahlungen verwirkt sei, und sprach Karan den Besitz des Hauses zu.

Denise war Ende 2023 aus dem Haus ausgezogen, doch Aaron blieb gemeinsam mit seinen Eltern und seinem Bruder dort wohnen. Nur wenige Tage vor der Zwangsräumung stellte Aaron einen Antrag auf Ehegattenunterhalt von Denise. Er gab an, monatliche Ausgaben von über 100.000 US-Dollar zu haben, darunter 15.000 Dollar für Miete, 1.500 Dollar für Gesundheitskosten, 4.800 Dollar für Lebensmittel und Haushaltswaren, 2.000 Dollar für Restaurantbesuche sowie 3.200 Dollar für Wäsche, Reinigung und verschiedene weitere Ausgaben.

Aaron reichte im Juli nach sechs Jahren Ehe die Scheidung ein. Denise beantragte später eine einstweilige Verfügung gegen Aaron, die ihr im Zusammenhang mit Vorwürfen häuslicher Gewalt gewährt wurde. Bei einer Anhörung zu ihrem Antrag auf die einstweilige Verfügung im Oktober behauptete Denise, die mit ihrem Ex-Ehemann Charlie Sheen die Töchter Sami (21) und Lola (20) sowie die 14-jährige Eloise hat, die sie als Baby adoptierte, Aaron habe „mindestens drei Gehirnerschütterungen verursacht“. Er wies die Vorwürfe zurück und sagte in seiner eigenen Aussage: „Ich habe Denise Richards niemals körperlich verletzt … Ich habe ihr nie gedroht, ihr etwas anzutun … Ich habe nicht gedroht, irgendjemanden zu töten … Viele Menschen wollen den Stars nahe sein. Sie tun Dinge für sie.“