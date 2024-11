Musik Dennis Bryon: Nächster Bee Gee-Schlagzeuger verstorben

Dennis Bryon of Bee Gees and Amen Corner fame - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.11.2024, 16:00 Uhr

Der Schlagzeuger der Bee Gees, Dennis Bryon, starb nur wenige Tage vor Schlagzeuger Colin Petersen.

Gerade erst wurde bekannt, dass der ursprüngliche Schlagzeuger der Gruppe, Colin, am 18. November im Alter von 78 Jahren verstorben ist. Nur wenige Tage später kam jetzt die Nachricht, dass auch Dennis, der von 1974 bis 1980 in der legendären Disco-Band spielte, vier Tage zuvor, am 14. November, im Alter von 75 Jahren starb. Sein Tod wurde von seinen Amen Corner-Bandkollegen Blue Weaver und Andy Fairweather Low auf Facebook bestätigt.

Blue schrieb: „Mir fehlen im Moment die Worte… Dennis ist gestorben. Kayte, Dennis‘ Frau, hat mich gerade angerufen und gefragt, ob ich es allen Freunden und Fans mitteilen würde. Das war so ein Schock. Dennis ist mein Freund, seit wir mit 15 Jahren in unserer ersten Band zusammen gespielt haben. Sein großartiges Schlagzeugspiel wird immer am Leben bleiben…“ Andy schrieb: „RIP. Fabelhafter Schlagzeuger und Freund. Ich hatte das Glück, dass er Amen Corner beigetreten ist. Er war die ganze Reise bei uns. Er machte die besten Currys. Er war ein fabelhafter Freund. Ich hatte das Glück, ihn gekannt zu haben. Er ging danach zu größeren Dingen mit den BGs über.“

Dennis, der zusammen mit Beatle Sir Ringo Starr der einzige Schlagzeuger ist, der fünf Songs gleichzeitig in den Top 10 der Billboard-Charts hatte, war auch dafür bekannt, mit Künstlern wie Barbra Streisand, Kenny Rogers, Jimi Hendrix und Steve Marriott zusammenzuarbeiten. Er war gerade 17 Jahre alt, als er Amen Corner mitbegründete, die Hits wie ‚Bend Me, Shape Me‘, ‚High in the Sky‘ und ‚(If Paradise Is) Half as Nice‘ hatten. Nach ihrer Trennung im Jahr 1969 schloss er sich den Bee Gees an und erschien während seiner siebenjährigen Zeit in der Band auf allen Aufnahmen, Fernsehauftritten und Tourneen, darunter neun Nummer-eins-Singles. Er bekam den Gig, nachdem er von Leadgitarrist Alan Kendall zu einem Vorsingen vor den Brüdern Barry, Robin und Maurice Gibb eingeladen worden war. Robin starb 2012 im Alter von 62 Jahren und sein Zwillingsbruder Maurice war 53 Jahre alt, als er 2003 verstarb.

Die Bee Gees-Tribute-Band The Best of the Bee Gees – mit denen Colin Petersen zuvor auf Tour aufgetreten war – bestätigte diese Woche wiederum die Nachricht von dessen Tod. In der Erklärung hieß es: „Mit schwerem Herzen gibt die Best of the Bee Gees Show bekannt, dass unsere Legende Colin ‚Smiley‘ Petersen am Montag, den 18. November 2024, verstorben ist. Colin war ein sehr beliebtes „Familienmitglied“ der Truppe, der unser Publikum mit seinen Geschichten über die Hauptrolle im legendären australischen Film ‚Smiley‘ in seinen Bann zog, als Schlagzeuger bei den ursprünglichen Bee Gees mitwirkte und in den letzten fünf Jahren regelmäßig mit den Best of the Bee Gees auftrat.“ Colin spielte Schlagzeug auf mehreren Bee Gees-Alben, darunter ‚1st‘, ‚Horizontal‘, ‚Idea‘, ‚Odessa‘ und ‚Cucumber Castle‘, bevor er die Gruppe 1969 verließ. Der Schlagzeuger verließ die Band während der Aufnahmen zu ‚Cucumber Castle‘ von 1970 und wurde zunächst durch Terry Cox ersetzt, der auf den restlichen Tracks mitwirkte. Colin erhielt den Spitznamen Smiley, nachdem er in einem australischen Film mit dem gleichen Namen als angehender Schauspieler mitgespielt hatte.