Fan-Service „Der Bergdoktor“: Hier ist Hans Sigl zwischen den Staffeln zu sehen

Schauspieler Hans Sigl zieht es nach der 17. Staffel von "Der Bergdoktor" auf die Live-Bühne. (sv/spot)

SpotOn News | 07.03.2024, 21:46 Uhr

Mit dem Ende der 17. Staffel startet für "Bergdoktor"-Fans eine lange Wartezeit. Versüßt wird diese durch viele andere spannende Projekte, bei denen Schauspieler Hans Sigl live erlebt werden kann. Diese Termine stehen bereits fest.

Es wurde nochmal dramatisch in der finalen Folge der 17. Staffel der beliebten TV-Serie "Der Bergdoktor" (7. März, ZDF), auf ein harmonisches Ende mussten die Fans diesmal aber nicht verzichten. Ohne große Sorgen verabschiedeten sich Dr. Martin Gruber, gespielt von Hans Sigl (54), und seine Familie in die Pause. Mit der nächsten Staffel ist wohl erst Anfang 2025 zu rechnen. Eine lange Zeit, die die Fans sich aber versüßen können. Denn Hans Sigl hat bereits einen vollgepackten Terminkalender mit zahlreichen Möglichkeiten, bei denen der Schauspieler zu sehen, hören und sogar persönlich anzutreffen ist.

Hans Sigl live auf der Bühne

Zwar steht Sigl seit 2008 als Dr. Martin Gruber vor der Kamera, doch der Schauspieler liebt auch die Bühne. Nur kurz nach dem Ende der neuesten "Bergdoktor"-Staffel steht er bereits am kommenden Sonntag (10. März) auf der Bühne des Groundlift Studios am Ammersee. Für die Reihe "SIGL live." hat er Schauspielkollegin Senta Berger (82) zum Talk eingeladen.

Am 1. Mai kommt er dann nach München in den Circus Krone. Dort ist Sigl im Bayern1-Format "Die blaue Couch on tour" zu Gast und unterhält sich mit Moderator Thorsten Otto (60). Das Gespräch gibt es anschließend auch in der ARD Audiothek zum Nachhören.

Zu einem weiteren Talk lädt der "Bergdoktor"-Star am 28. Juni zusammen mit dem Moderator Pierre M. Krause (47) ein. Unter dem Titel "Sigl & Krause – ohne Pause" sorgen die beiden in Ettlingen, Baden-Württemberg, für Unterhaltung – und das sogar für den guten Zweck.

Im Frühsommer widmet sich der 54-Jährige ein paar Lesungen.

Am 25. Mai tritt er zusammen mit Schauspielkollegin Nicole Beutler (54) bei den Taggenbrunner Festspielen in Österreich auf. Musikalisch begleitet von der Konzertpianistin Katharina Königsfeld (geb. 1988) lesen die beiden aus "Die kleine Komödie, eine Liebesgeschichte in Briefen". Beutler war von 2014 bis 2018 Teil des "Bergdoktor"-Ensembles.

Am 15. Juni liest Sigl im Rahmen des Bad Homburger Poesie & Literaturfestivals aus Arthur Schnitzlers "Traumnovelle".

Hans Sigl und Kollegen bei "Bergdoktor"-Fan-Events

Zwischen seinen Bühnenauftritten darf aber auch "Der Bergdoktor" selbst nicht zu kurz kommen und natürlich die Fans der Serie. Im Frühjahr und Herbst können Fans in der Region Wilder Kaiser Hans Sigl und seinen Kolleginnen und Kollegen ganz nah sein. Der "Bergdoktor Fantag" am 15. Mai in Going ist zwar bereits ausverkauft, doch im Herbst gibt es noch eine Chance.

Das "Bergdoktor-Bergfest" am 12. September im Hexenwasser in Hochsöll, Tirol, ist kostenlos und die Teilnahme auch ohne Anmeldung möglich, wie der Veranstalter auf seiner Website informiert.

Gegen Ende des Jahres macht der "Bergdoktor"-Star das Warten selbst zum Programm. Zwar nicht das Warten auf die neue Staffel seiner Serie, aber auf das Christkind. In der ersten Dezemberhälfte steht er zusammen mit Werner Momsen mit dem Programm "Warten auf's Christkind" auf der Bühne. Der Schauspieler und die lebensgroße Puppe, der von Detlef Wutschik (geb. 1966) Leben eingehaucht wird, gastieren in Lübeck, Bremen, Hannover und Osnabrück.

Wo ist Hans Sigl im Fernsehen zu sehen?

Etwa zu dieser Zeit könnte auch die Aufzeichnung der "großen Silvestershow" anstehen. Sigl hat die Show, die zum Jahreswechsel im Ersten, ORF2 und SRF1 ausgestrahlt wird, bereits 2022 und 2023 an der Seite von Francine Jordi (46) moderiert. Gut möglich also, dass er die Zuschauerinnen und Zuschauer auch ins Jahr 2025 begleiten wird.

Und wo ist der Moderator in diesem Jahr sonst noch im TV zu sehen? Konkrete Termine stehen zwar noch nicht fest, aber Fans können vielleicht auf eine Wiederholungstat bei "Verstehen Sie Spaß" (Das Erste) hoffen. In der Sendung hat Sigl schon öfter mitgemacht, zuletzt spielte er im Mai 2023 den Lockvogel. Vielleicht hat er ja Blut geleckt.