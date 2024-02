Das Finale 2024 steht kurz bevor Der „IBES“-Countdown läuft: So viel Dschungelcamp kommt noch im TV

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" steuert auf das Finale zu: Welcher der diesjährigen Kandidaten darf sich am Sonntag wohl die Dschungelkrone aufsetzen? (the/spot)

SpotOn News | 31.01.2024, 13:03 Uhr

Das Dschungelcamp 2024 erreicht am Wochenende mit dem großen Finale seinen Höhepunkt. Rund um die Frage, wer dieses Jahr die Dschungelkrone tragen darf, erfreut RTL die "IBES"-Fans neben den regulären Live-Sendungen mit einigen Specials. Hier kommt der große Überblick.

Seit dem 19. Januar heißt es bei RTL (oder via RTL+) jeden Abend wieder "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Im Dschungelcamp in Australien kämpfen einige Promis um den Titel Dschungelkönig oder -königin 2024: Im Moment steuert die Show auf das große Finale am Sonntag, dem 4. Februar, zu.

Doch damit nicht genug: Dschungelcamp-Fans können sich noch auf ziemlich viel Zeit vor dem TV-Bildschirm freuen. So viel Sendezeit räumt RTL der TV-Sendung vor und nach dem Finale noch ein: Die Sendetermine zum Dschungelcamp und den Dschungelcamp-Specials im Überblick.

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" vor dem großen Finale

Vor dem großen "IBES"-Finale am Sonntag gibt es von Mittwoch bis Samstag jeweils ab 22:15 Uhr (bis ca. Mitternacht) noch vier reguläre Ausgaben des Trash-TV-Highlights zu sehen. Im Rennen um die Krone sind aktuell noch Lucy Diakovska (47), Twenty4Tim (23), Kim Virginia (28), Fabio Knez (30), Leyla Lahouar (27), Mike Heiter (31) und Felix von Jascheroff (41).

Vier Kandidaten sind bereits teils freiwillig und unfreiwillig ausgeschieden: Cora Schumacher (47) auf eigenen Wunsch an Tag drei, Sarah Kern (56) an Tag neun, Anya Elsner (20) an Tag zehn, David Odonkor (39) an Tag elf und Heinz Hoenig (72) seiner Gesundheit zuliebe vorsorglich an Tag zwölf.

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach" – täglich

Wie gewohnt folgt auf die regulären Sendungen sowie auf das große "IBES"-Finale am Sonntag ab Mitternacht die obligatorische "Stunde danach" auf RTL. In diesem Format analysieren Angela Finger-Erben (43) und Olivia Jones (54) gemeinsam das Geschehen der vorangegangenen Dschungelcamp-Liveshow – im Beisein von prominenten Fans, ehemaligen Dschungelcampern und Angehörigen der aktuellen Kandidaten. Fans dürfen sich also noch auf fünf Ausgaben der knallharten Dschungelcamp-Analyse freuen!

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das Geheimnis der Dschungelkrone" am Donnerstag

Am Donnerstag (1. Februar) dreht sich bei RTL bereits ab 20:15 Uhr alles rund um die Dschungelkrone. Im neuen Format "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das Geheimnis der Dschungelkrone" treffen zur Prime Time bis zum Start der Live-Show um 22:15 Uhr bisherige Dschungelkönige aufeinander. In diesem Gipfeltreffen soll das Geheimnis gelüftet werden, wie man wirklich König oder Königin des Dschungels wird.

Mit dabei sein werden offenbar diese ehemaligen Gewinnerinnen und Gewinner: Jenny Frankhauser (31), Peer Kusmagk (48), Désirée Nick (67), Filip Pavlovic (29), Prince Damien (33), Evelyn Burdecki (35), Menderes Bagci (39) und Djamila Rowe (56).

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Der Countdown zum Finale" am Sonntag

Zur Feier des großen Finales am Sonntag (4. Februar) steigt bereits ab 20:15 Uhr kurz vor der diesjährigen Dschungelkrönung eine große Countdown-Party live im RTL-Studio. "Die Stunde danach"-Moderatorinnen Olivia Jones und Angela Finger-Erben geben sich zusammen mit prominenten Gästen die Ehre und fiebern gemeinsam auf das große Finale hin. Analysiert und kommentiert werden natürlich die letzten Tage im Camp: Wer hat das Zeug, die Dschungel-Krone zu tragen?

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das große Finale" am Sonntag

Am Sonntag (4. Februar) ab 22:15 Uhr ist es dann endlich so weit: Das große "IBES"-Finale 2024 steht an. Welcher Star kann sich noch so lange im Camp halten und hat am Ende die Chance in Australien zum König des Dschungels gekürt zu werden?

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das große Wiedersehen" am Montag

Mit dem großen Finale ist es jedoch noch nicht vorbei: Am Montag (5. Februar) zeigt RTL ab 20:15 Uhr das große "IBES"-Wiedersehen. Alle diesjährigen Dschungelstars treffen sich im Baumhaus, um die gemeinsame Zeit Revue passieren zu lassen, die unglaublichsten Momente nochmal gemeinsam zu erleben und natürlich, um den diesjährigen Gewinner gebührend zu feiern.

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das Nachspiel" zwei Wochen später

Am 18. Februar ab 20:15 Uhr können sich Dschungelcamp-Fans nochmal auf Nachrichten von den Dschungelcampern 2024 freuen: Im "Nachspiel" offenbart das Moderatoren-Duo Sonja Zietlow (55) und Jan Köppen (40), wie es den Stars nach der Rückkehr nach Deutschland ergangen ist. Die Promis sehen sich in der Sendung zum ersten Mal seit ihrem Aufenthalt in Australien alle gemeinsam wieder.